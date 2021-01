Nejtragičtější nehoda loňského roku v Ústeckém kraji se odehrála ve čtvrtek 16. dubna odpoledne na přemostění u Tuchlova směrem z Bíliny na Teplice. Řidiče kamionu, který usmrtil tři pracovníky silničářské firmy a čtvrtého těžce zranil, policie sice už obvinila z trestných činů usmrcení z nedbalosti a těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Nicméně vyšetřování nehody uzavřené ještě nebylo.

„Kvůli vypracování znaleckých posudků, což u každého podobného případu nějakou dobu trvá,“ uvedl mluvčí teplické policie Daniel Vítek.

Pokud se v plné míře potvrdí vina ze strany řidiče kamionu, který měl jet v uzavřeném pruhu, hrozí mu u soudu až desetileté vězení. Jasno by mělo být na jaře, kdy by mělo být vyšetřování uzavřeno.

Bez přímého viníka zatím zůstává také exploze muničního skladu v Bílině. V tomto případě vyšetřování vede po své linii Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Jednalo se totiž o sklad pyrotechniků policie. Jejich uskladněný materiál v úterý 15. září po poledni skončil v plamenech. Následná exploze si vyžádala evakuaci areálu a uzavření příjezdů do města. Kusy skladu po explozi skončily stovky metrů od místa výbuchy. I v tomto případě se čeká na to, co řeknou experti.

„Čekáme na výsledky znaleckých zkoumání,“ sdělila k aktuálnímu stavu vyšetřování Deníku mluvčí GIBS Ivana Nguyenová.



I ve třetím případě protahují vyšetřování závěry znalců v daném oboru, tentokrát z oblasti železniční dopravy. Oficiálně kvůli tomu nebyla uzavřená nehoda nákladního vlaku u nádraží v Úpořinách, ze soboty 26. září. Měla prasknout kolesová souprava jednoho z vagónu naloženého uhlím. V důsledku toho vykolejilo několik vagónů a skončilo na boku mimo trať. Odstraňování následků a zprovoznění trati trvalo několik dnů. Škoda přesáhla 30 miliónů korun. Při nehodě se nikdo nezranil.