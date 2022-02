Povalentýnský výstup na Milešovku organizuje na sobotu 19. února místní spolek Bílka žije. Start bude v mezičase od 11.00 do 13.00 hodin.

Východ slunce z Milešovky. Ilustrační foto. | Foto: Andrea Málková

"Doporučujeme pořádnou výzbroj a výstroj, může to pěkně klouzat a určitě bude pěkně foukat," píše spolek na svých webových stránkách v pozvánce na akci. Přidává také příznivou informaci, že v době konání akce bude odpuštěno parkovné na odstavné ploše pod vsí. Startovné bude 100 korun a hradí se pouze kartou na startu na návsi v Bílce, děti do 18 let zdarma. Na vrcholu bude káva nebo čaj a v cíli něco dobrého, soutěže o zajímavé ceny. Podle zástupce spolku v Bílce Leoše Čermáka celá akce nese název Milujeme Milešovku.