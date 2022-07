První pokus výběrového řízení na firmu, která by za šest miliónů korun postavila v Zahradním domu výtah a upravila vstupy na bezbariérové v jarním termínu nevyšel. Teplice se teď pokouší najít firmu, která by to po navýšení cenové rozvahy ze strany města udělala za 9,5 miliónu.