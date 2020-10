Náročná je pro některé učitele na teplickém osmiletém gymnáziu současná výuka, kterou nastavilo ministerstvo zdravotnictví v návaznosti na kovidovou pandemii. Pedagogové mají problém vyučování sladit.

„Komplikace je v tom, že kombinujeme klasickou výuku na nižším gymnáziu s distanční na vyšším, a to je logisticky náročné. Zvládáme to, otázka ale je, do jaké míry se dá skutečná výuka nahradit tou distanční. Zejména pokud jde o výsledky,“ popisuje středoškolský pedagog z Gymnázia Teplice Jiří Řehák. Výuka na dálku probíhá podle rozvrhu. „Zároveň jsme se ale domluvili, že ne všechna distance poběží online. Významnou část úkolů mohou studenti splnit podle svého času,“ dodává učitel.

Pro některé studenty je distanční výuka přijatelná. Některým to přináší i výhody. „Do školy nemusím pospíchat. Vstávám za pět minut osm. První hodinu trávím s počítačem v posteli,“ zlehčuje situaci jedna z gymnazistek Kateřina Kozáková. Výuce prý věnuje potřebný čas, i když do školy nechodí.

Jiří Nekuda, ředitel páteřní školy v Teplicích, která sdružuje tři středoškolské subjekty – hotelovou a průmyslovou školu a obchodní akademii, vítá fakt, že může nadále probíhat praktická výuka. „Zvláště v našich oborech. Museli jsme se tomu sice přizpůsobit, ale zvládáme to. Výuka odborných předmětů by se bez důležité praxe dělala na dálku velmi složitě,“ poznamenává Nekuda, který je předsedou Asociace ředitelů hotelových škol. Podle něj se praktická výuka stáhla do určitých bloků, aby co nejvíce vyhovovala opatřením a také času žáků.

Jak to bude dál, nechce ředitel předjímat. V rozhovoru pro Českou televizi uvedl, že by případný dlouhodobý současný stav byl problémem především pro čtvrté ročníky. „S těmi bychom museli hodně začít pracovat a hledat nějaké cesty pro další výuku. Už na jaře ztratili tito studenti, které čekají závěrečné zkoušky, hodně školního času,“ uvádí.

Náročné je toto období i pro základní školy. Museli tam zavést řadu hygienických opatření, upravit hodiny tělesné výchovy a zrušit při hudební výuce zpěv. „Není to pro nás lehká doba. Snažíme se maximálně dodržovat hygienická opatření, aby nedošlo k uzavření školy. Přerušení prezenční výuky je pro nás stejně jako pro všechny ostatní školy velkým strašákem. Nicméně jsme na to připraveni. Máme hotový rozvrh distančního vzdělávání, v rámci možností jsme žáky seznámili s komunikačními aplikacemi, které lze využít,“ líčí ředitelka Základní školy Za Chlumem v Bílině Barbora Schneiderová. „Budeme podobně jako na jaře fungovat jak online, tak formou pracovních listů, aby měl šanci dostat se ke vzdělání opravdu každý,“ dodává.

Nouzový stav, který vláda od pondělí zavedla kvůli šířící se nákaze covidem, začal platit znovu po 140 dnech. V kraji se uzavřely střední školy a základní umělecké školy, v restauracích nesmí sedět více než šest lidí u stolu, platí zákaz shromažďování venku nad 20 osob, uvnitř nad 10 osob, sportovní utkání se začala hrát bez diváků.