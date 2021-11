„Je mi líto, že kvůli tomu zablokovali celou skupinu, ale na vině nejsem jen já,“ uvedla žena, jejíž příjmení redakce zná. A dále popsala celou situaci, která měla předcházet. Mezitím na Facebooku vznikla už nová soukromá platforma s označením Teplice – původní skupina, do které se mohou lidé po schválení správců nově připojit.

Facebook jim předchozí skupinu zablokoval poté, co do virtuálního „diskuzního kroužku“ lidí z Teplic jeden ze členů napsal ironicky laděnou větu: "Jděte se zabít jinam, než chodit večer po silnici neoznačení v tmavém oblečení." Kontrolní algoritmy tento příspěvek vyhodnotily jako nabádání k sebepoškozování, což není v souladu s pravidly Facebooku. Správci teplické skupiny se odvolali proti blokaci, protože se domnívají, že je v tomto případě s ohledem na dané skutečnosti neopodstatněná. A od úterý 2. listopadu čekají, jak to dopadne. Z administrace sociální sítě pouze napsali, že to budou řešit. Kdy, to nikdo neví. Mezitím vznikla na Facebooku nová diskuzní platforma s názvem Teplice – původní skupina, jako dvojče předchozího „diskuzního kroužku“. Ale s tím rozdílem, že předchozí příspěvky v ní nejsou zachovány.

Zpět ale k úvodu. Redakci Deníku se ozvala paní Ludmila, která se domnívá, že vzkaz, na základě kterého Facebook dal Teplicím červenou kartu, byl určený právě pro ni. Zda to tak je, nebo není, to nelze v tuto chvíli ověřit. Může jít také o souhru náhod a spojení dvou odlišných událostí. Přesto tato žena dostává svůj prostor.

Paní Ludmila Deníku na základě zveřejněných informací o blokaci skupiny napsala: „Ozývám se na příspěvek pána, který napsal na FB vzkaz chodcům, aby se šli raději zabít jinam. Vzkaz se zřejmě týká mě, protože dotyčný člověk mě málem srazil na přechodu v ulici U Císařských lázní v Teplicích,“ píše dotyčná redakci.

„Ano, byla jsem oblečená v černém, ale měla jsem s sebou psa s odrazovým obojkem. Přechod je osvětlený. Mimo toho, pán jel tak zběsile, že když začal brzdit, tak mu létaly jiskřičky od kol, a byl cítit zápach spálené gumy, jak měl rozžhavené pneumatiky. Rozhodně nejel 50 km v hodině. Mohl předpokládat, že v půl sedmé večer se na přechodu bude pohybovat člověk. Je mi líto, že kvůli tomu zablokovali Facebook skupiny Teplice, ale na vině nejsem jen já. Ať si pán sáhne do svědomí. Bohužel mu to nemám jak dát vědět,“ končí v popisu svého postoje žena, která se sama označila za adresáta inkriminovaného ironicky míněného vzkazu.