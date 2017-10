Vznikající kruháč v Duchcově budou zdobit nové hodiny

Duchcov – V průměru metrový ciferník a asi 200 kilo váhy. Tak to jsou nové hodiny, které budou stát uprostřed kruhového objezdu v Duchcově.

Ten se stále staví a komplet hotový má být v listopadu. O tom, co bude ve středu kruháče se vedla už dříve poměrně vášnivá diskuze jak na zastupitelstvu, tak mezi lidmi. Teď je jasné, že to budou hodiny.

KŘIŽOVATKA U HODIN

„Už dříve tam byly. Křižovatka nesla slangový výraz u hodin, takže je tam vrátíme,“ řekl starosta Duchcova Zbyněk Šimbera a dodal: „Samozřejmě nové, ty staré už dosloužily.“

Hodiny včetně dopravy přijdou městskou kasu na 220 tisíc korun. Budou stát na sloupu asi v pětimetrové výšce. „Památkáři měli podmínku, aby byly v barvě pražské zeleně,“ pronesl starosta.

Variant, co dát do středu kruháče bylo více. Padaly i nápady na nějaké umělecké dílo či květináč s kytičkami. „Jestli tam něco má být, tak ať jsou to hodiny,“ pronesl řidič Milan z Duchcova.

Hodiny tam pracovníci technických služeb města nainstalují, až bude kruháč kompletně hotový. „Nechceme riskovat, že by je dělníci třeba nějakou stavební technikou ještě poničili. Na vzniklý záhon pod hodinami necháme vysázet květiny. Dostaneme je darem od místního zahradnictví,“ nechal se slyšet Šimbera.

Práce na samotném kruhovém objezdu zase o něco pokročily. „Pokud nenastanou nějaké komplikace při přepojování plynu a vody, tak se kruhový objezd otevře ke konci měsíce. Následně se spustí třetí etapa, která bude řešit záliv pro parkovaní a zásobování na Teplické ulici,“ uvedl starosta.

Policie doporučuje sledovat a respektovat značení objízdných tras. Dopravu v místě hlídá i duchcovská městská policie.

Nový objezd bude splňovat veškeré požadavky na průjezd všech typů vozů, tedy i kamionů a autobusů. Výstavba přijde na 15,6 milionu korun. Duchcov má připravené tři miliony, zbytek uhradí Ústecký kraj.