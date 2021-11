Na Mekyho Žbirku, který ve středu 10. listopadu odešel do hudebního nebe, vzpomínají také lidé na Teplicku. Vystupoval tu několikrát.

Meky Žbirka v Teplicích. | Foto: Deník/ Z. Traxler

V roce 2011 byl hlavní hvězdou Lázeňské, Zpíval na Dubských slavnostech, v Oseku na Radiokempu. Vzpomínku na Teplicku zanechal také v roce 2014, když v Krušnohorském divadle křtil své nové DVD The Best of Video. Bylo to v rámci prvního koncertu vánočního turné. Placku tehdy na jevišti polil čajem s mlékem. Zcela zaplněné divadlo si s chutí zavzpomínalo a zazpívalo společně s ním nejslavnější hity a potleskem si pak vynutilo i dva přídavky.