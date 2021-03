FOTO: Kdo byl Vladimír Feix? Cibulákový guru. Připomeňme si ho v archivu Deníku

Vladimír Feix a jeho aktivita směřovaná právě k výrobě a prezentaci cibuláku v Dubí dostávala často prostor na stránkách Deníku. Generální ředitel nikdy neodmítl rozhovor, vždy ochotně pózoval při fotografování a samozřejmě zařídil, co k tomu bylo potřeba. I kdyby to kvůli jedné fotograii měli přinést k němu do kanceláře rovnou z pece. Podívejte se, jak se Vladimír Feix zapsal do historie dubské porcelánky v posledních letech. Archiv Deníku je v tomto směru bohatý.

Generální ředitel společnosti Český porcelán Vladimír Feix přestříhává porcelánovými nůžky pásku u zmodernizované prodejny v Dubí. | Foto: Deník - Petr Málek