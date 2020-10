V roce 2013 tu podstoupil třítýdenní rekondici po 145 dnech pobytu ve vesmíru velitel posádky lodi Sojuz TMA-07M Roman Romaněnko se svým týmem a rodinou. Spolu s ním byl v Teplicích i jeho otec, Jurij Romaněnko, který za svůj život strávil na oběžné dráze 430 dní a na Saljutu 6 se potkal s Vladimírem Remkem.

Roman Romaněnko v Teplicích nabíral síly, než se začal připravovat na další let. Příprava k letu do vesmíru podle jeho slov trvá pět let a jednu z klíčových rolí hraje právě zdravotní stav a fyzická kondice kosmonauta. Na kondici musí myslet kosmonauti i při letu. „Ve vesmíru musíte denně cvičit až 3 hodiny, jinak se vrátíte naprosto nepoužitelný,“ popsal Romaněnko. Často se stává, že musí kosmonautům po přistání hned nasadit kapačky, aby si tělo zvyklo, že už není ve stavu beztíže, kde dochází k razantním změnám organismu, především ke změnám svalové hmoty.

O rok později přivítali v teplických lázních další dva ruské kosmonauty. Třítýdenní rekondici tu v roce 2014 podstoupil po 165 dnech pobytu ve vesmíru velitel vesmírné stanice (ISS), lékař a palubní inženýr expedice Oleg Kotov, který byl ve vesmíru už potřetí a lékař specializující se na leteckou a kosmickou medicínu, palubní inženýr Sergey Ryazanskiy, pro kterého to byla vesmírná premiéra.