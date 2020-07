„Chceme tím připomenout Mezinárodní den přátelství. Zároveň motivovat lidi z celého Česka, aby vyrazili do přírody dát si něco dobrého, relaxovat, povídat si s ostatními nebo jen tak poslouchat zpěv ptáků,“ říká Robert Zauer z pořádajícího spolku.

Rekordů už v uplynulých letech padla na Teplicku celá řada. Třeba v Hrobu se před dvanácti lety zapsali do Knihy rekordů v počtu živých permoníků na jednom místě. V kostýmu skřítků se jich tu sešlo 89. Pojďte si spolu s námi prostřednictvím fotografií z archivu Teplického deníku připomenout některé z dalších rekordů.



Před deseti lety se podařil andělský rekord v Bílině. Tamní dům dětí a mládeže zapojil děti ze všech škol a školek z Bíliny a okolí i seniory v Domova důchodců v Bystřanech a společně zaplnili bílinský domeček anděly z různých materiálů a vytvořených různými technikami. Celkem se povedlo shromáždit 1891 andělů.



Šestidenní mezinárodní festival animovaného filmu AniFest začal v Teplicích v roce 2011 rekordem. Americký animovaný film Vzhůru do oblak shlédlo na obří obrazovce na stadionu FK Teplice najednou 2487 dětí a studentů.

Zápis do české Ginesovy knihy rekordů si vysloužil v roce 2012 Háj u Duchcova, kde se podařilo v rámci Hájských slavností vytvořit živý znak obce – hájského kohouta ze 161 účastníků slavností.

S nápadem vytvořit obří betlém přišli před sedmi lety čtvrťtáci ze Základní školy Buzulucká v Teplicích a přidali se k nim i ostatní spolužáci. Jejich betlém ze slaného těsta měl nakonec 786 figurek, zvířátek a stromů. Do pokusu o vytvoření světového rekordu v tvorbě největší galerie znaků měst a obcí z recyklovatelných materiálů se v roce 2019 zapojili žáci na Základní škole Novosedlice, na Základní škole v Dubí 2 i na Základní škole Edisonova v Teplicích.



Rekordní bylo i třímetrové svatební oznámení na svatebním veletrhu v Teplicích v roce 2013. Vyrobil ho teplický fotograf Robert Zauer, který veletrh zorganizoval. Bylo ze sololitu, polepené vlnitou lepenkou a dekorační látkou a uvnitř mělo rámečky na vyměnitelné fotky.



Držitelka šesti českých rekordů Jarmila Brhlíková z Teplic se do Knihy rekordů zapsala za své minibetlémy umístěné ve skořápkách od pistácie, za mini a maxi hvězdy z pruhů papíru nebo za kraslice z neoplodněných vajíček andulek.