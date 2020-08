/Z ARCHIVU DENÍKU/ Pojďte si ji spolu s námi připomenout prostřednictvím fotografií z archivu Teplického deníku, jak se před jedenácti lety dočkal rybník Barbora v Duchcově po více než půl století konečně odbahnění.

Odbahnění rybníka Barbora, 2009 | Foto: Zdeněk Traxler

Na dně Barbory se za několik desítek let usadila pěkná vrstva bahna. Bylo odsud vyvezeno celkem 48 tisíc kubíků bahna. To bylo o šestnáct více, než se původně plánovalo a bylo spočítáno. Po naplnění vodou se pak do vyčištěné duchcovské Barbory vrátil i legendární sumec Franta, jeho o deset let mladší sumčí kamarád i několik macatých kaprů a amurů.