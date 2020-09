/Z ARCHIVU DENÍKU/ Pojďte si ji spolu s námi připomenout prostřednictvím fotografií z archivu Teplického deníku, jakou úrodou rajčat se v roce 2013 mohl pochlubit Ludvík Schonherr ze Sobědruh. Největší z rajčat, které měli na své zahrádce manželé Schonherrovi, mělo 3 metry a 10 centimetrů a mělo na sobě 276 plodů.

Na zahrádce manželů Schonherrových v Sobědruhách. | Foto: Zdeněk Traxler

Tohoto „drobečka“ pan Ludvík navázal na hadici, stočil a opatrně i s celým kořenovým balem odvezl do Litoměřic, kde ho měli příležitost obdivovat návštěvníci veletrhu Zahrada Čech. Nebylo to poprvé, už o deset let dříve vyhrál na Zahradě Čech první cenu se svým rajčetem vysokým čtyři metry. V tomto případě se ale zkušenému zahrádkáři podařilo vypěstovat rajčata v biokvalitě bez použití jakéhokoliv chemického prostředku.