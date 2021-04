Z archivu Deníku: Běhání, které pomáhá. Kryštofa podpořilo pět stovek dětí

/Z ARCHIVU DENÍKU/ Do projektu Run and help se v dubnu 2016 zapojili školáci ze ZŠ Nové lázně v Teplicích. Akce pomohla tehdy sedmiletému Kryštofovi trpícímu mozkovou obrnou.

Run and Help Teplice. | Foto: Deník/ Z. Traxler

Dobrou věc podpořilo v parku před školou „na okruhu v Šanově" v Teplicích na pět stovek dětí. Projekt přišli podpořit také například klienti Arkadie, kteří se stejně tak jako zástupci teplických fotbalistů proběhli parkem. Základní startovné činilo 20 korun, ale bylo ryze symbolické. Kdo chtěl, dal více, a tak se kasička během dopoledne zaplnila.