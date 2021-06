/Z ARCHIVU DENÍKU/ Náměstí Svobody v Teplicích před pěti lety ožilo Dnem s Deníkem.

Den Deníku a skupiny ČEZ v centru Teplic | Foto: Deník/ Z. Traxler

Rodinné odpoledne plné soutěží s Divadlem V Pytli Petra Stolaře v červnu 2016 mělo za cíl zábavnou formou nahlédnout do zákulisí novinářského řemesla. Na soutěžních stanovištích pod dohledem prvorepublikových novinářů malí návštěvníci lovili novinářské kachny, trefovali téma článku nebo se vydávali po stopách zločinu. Zkusit si mohli i zábavný kvíz a odpovědět správně na otázky, co je to například šotek, otvírák, tiráž nebo okurková sezona. Staré fotografie připomínaly, co všechno zachytil fotograf Zdeněk Traxler.