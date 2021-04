Tento rok budou Velikonoce opět jiné. Koronavirus a nařízení vlády je ochromily. Malovanými kraslicemi se můžete těšit jen doma s rodinou, místo na trzích a výstavách, případně na velikonočních stezkách.

Pojďme si proto společně připomenout, jak v průběhu let probíhal třeba tradiční velikonoční jarmark v Krupce, kde se vedle pálení Morany představilo divadlo Bodlo a bodlinka Biskupského gymnázia s pásmem, ve kterém vysvětlilo zvyky Velikonoc a kde nechyběly stánky s velikonočním zbožím. S koledou a písničkami vyrážel do ulic každoročně také Petr Stolař se členy jeho Divadla V Pytli.

Na vyhlášenou výstavu s ukázkami výroby kraslic, perníčků i pletení pomlázek jezdili do oseckého kláštera lidé nejen z celého kraje, ale i ze sousedního Německa. Podívat se můžete i do Úpořin, kde v chráněných dílnách Arkadie vznikají keramická sluníčka, králíčci, slepičky, kuřátka a kytičky do velikonočních aranží a do věnečků, které byly vždy vyhledávaným zbožím na velikonočních trzích.

Fotografiemi si připomeňme i Velikonoce s Albertíkem v obchodním centru Olympia v Teplicích před šesti lety nebo velikonoční výstavy ve vstupní hale botanické zahrady, kde se mohli návštěvníci podívat na různá místa světa, na jejich tradice a jak se tam slaví Velikonoce.

Na jedné z velikonočních výstav jsme pro vás získali i zajímavý recept, který můžete vyzkoušet.

Velikonoční nádivka zvaná hlavička

Budeme potřebovat:

20 dkg uzeného masa

20 dkg vepřového masa

20 dkg drůbežích jater

25 dkg rohlíků

25 dkg strouhanky

20 dkg slaniny

10 dkg sádla

3 dcl mléka

1 dcl černého piva

2 cibule

5 vajec

hrst petržele, pažitky, trocha muškátového oříšku, pepř, sůl, tuk na vymazání pekáče

Postup:

Maso uvaříme, na 1 cibuli a polovině sádla orestujeme játra, zalijeme pivem a podusíme. Maso a slaninu rozkrájíme na kostičky, vložíme do mísy a přidáme játra s pivem, do druhé mísy vložíme rohlíky nakrájené na kostičky, přidáme strouhanku, zalijeme mlékem, necháme vsáknout a potom přidáme do mísy k masu. V druhé polovině sádla a druhé cibuli orestujeme bylinky a přidáme do mísy k ostatním přísadám. Na závěr přidáme osolená a opepřená vejce s trochou muškátového oříšku, směs promícháme, vložíme do vymazaného pekáče a pečeme ve vyhřáté troubě asi 40 minut.