Vyrůstal bez rodičů v dětském domově. Ani život v dospělosti zatím nemá snadný. Bez střechy nad hlavou se ocitl před lety poté, co skončil ne vlastní vinou bez práce úplně na dně, v důsledku nedostatku peněz přišel o bydlení. Přebýval nějaký čas u známých, což ale, jak říká, nešlo do nekonečna. Na ulici v Teplicích žije už několik měsíců. Přes noc přebývá s kamarádem v opuštěné bývalé šachtě v oblasti parku Letná. „Nic moc. Dá se to zvládnout, ale teplý byt je prostě něco jiného. Chci se tam vrátit,“ říká. Podobné ambice s návratem do práce má bezdomovec Radek. Přečtěte si příběhy o jejich restartu…

Občas si přivydělá na brigádě. Teď se ale rozhodl, že chce zpět do běžného života a žít jako normální člověk „Dostal jsem možnost udělat si školení na ostrahu a vrátného. Když se to celé blížilo k závěru, tak to zastavil covid. Musím počkat, až to pomine. Už mám ale rozjednané nabídky v obchodních domech. Přislíbila mi například Fontána,“ vypráví na ulici čistě oblečený muž v kloboučku a s rouškou přes ústa. Na první pohled vůbec nevypadá, že by právě vylezl z venkovního příbytku bezdomovců.

Jirka už má za sebou několik sezonních prací. „Vždy to ale byla taková jednorázová dohoda. Třeba když někdo potřeboval s něčím pomoci. Chtěl bych něco stálého, abych mohl zase pravidelně vydělávat peníze a bydlet. Moc by mi to pomohlo s návratem do běžného života,“ přeje si.

S restartem mu pomáhá nezisková organizace Květina v Teplicích. Ta ve svém centru v Denisově ulici lidem bez domova například umožňuje po dohodě se zaměstnavateli vstupní on-line školení. „Podporujeme tímto klienty při hledání práce v této covidové době. Vstupní školení do práce u nás už takto absolvovali tři zájemci. Daří se nám také propojovat naše klienty například se vzdělávacími organizacemi. V srpnu a září dva klienti se základním vzděláním úspěšně ukončili rekvalifikační kurz na obsluhu vysokozdvižného vozíku a nyní usilují o získání zaměstnání na pozici skladník v průmyslových zónách v okolí Teplic,“ vypočítává Barbora Vernerová z Nízkoprahového denního centra Květina.

Pomoci se tam dostalo i 30letému Radkovi, který rovněž žije v teplických ulicích bez střechy nad hlavou a má zájem pracovat. „Přihlásil se sám. Pomohli jsme mu s vyřízením osobních dokladů. Už má za sebou několik brigád. Podobně jako Jirka by ale také chtěl stálé zaměstnání. Absolvoval kurz na vozíky do skladu. Obeslali jsme s poptávkou několik firem v průmyslových zónách a čekáme na zpětnou vazbu,“ uvádí pracovnice centra.

Těch, kteří chtějí z ulice nastoupit do řádného zaměstnání, ale příliš není. „Mizivé procento,“ potvrzuje ředitelka teplického úřadu práce Martina Bečvářová. „Máme spíše opačné zkušenosti, že lidé žijící na ulici pracovat nechtějí. Uznávají svůj životní styl a o práci slyšet nechtějí. Dříve nám tu navíc dělali problémy přímo v budovách úřadu práce. Chodili se sem v zimě ohřát, lehali si na lavičky a lidé si pak neměli kam sednout. To už ale pominulo se zavedením ochranky,“ zmínila ze zkušeností ředitelka úřadu práce.