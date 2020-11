Takhle teplickou čtvrť Trnovany večer neznáte. Na zdejší Masarykově ulici i v přilehlém parčíku u Červeného kostela není po desáté večer prakticky vůbec nikdo. Pomineme-li policisty, kteří občas projíždějí ulicemi. Vládne tu nezvyklé ticho, mezi 21. a 5. hodinou totiž platí vládní zákaz vycházení. Odlišná situace je na sídlišti Teplické Předměstí v Bílině. V jedné z nejvíce problémových lokalit ve městě mají strážníci práci.

„Už jsme dali přes dvě desítky pokut kvůli porušování aktuálních vládních nařízení. Problémy dělají zejména nepřizpůsobiví lidé,“ uvedl ředitel Městské policie Bílina Milan Liška. Kromě sídliště Teplické Předměstí označil za druhou problematickou lokalitu sídliště Za Chlumem. „Pokuty byly za porušení nočního vycházení, ale padly také za nenošení roušek,“ upřesnil.

Pokutu musel zaplatit také muž v Teplicích, který si na veřejnosti dopřával alkohol. „Hlídka mu za to dala finanční postih 500 korun,“ zmínil ředitel teplických strážníků Michal Chrdle. Pochvaloval si disciplinovanost místních bezdomovců. „Ti nejsou v nočních hodinách na ulici vidět,“ podotkl. Jeho lidé už také dali pokuty za nenošení roušek v místech, kde to je nutné. Například v obchodech u pokladen.

Strážníci i policisté kontrolují dodržování covidových pravidel namátkově. S porušením nočního vycházení se setkávají také v Krupce. V některých případech to zatím hlídky vyřešily domluvou.

Venku po 21. hodině byla také dvojice slečen. Měly s sebou psa. Jako argumentaci shodně uvedly, že se samy venku večer bojí, proto chodí ve dvojici.

Přimhouření očí by si už ale u strážníků nezasloužili dva muži na ulici v Teplicích, kteří se redaktorovi Deníku vymlouvali na to, že se jim někam právě zaběhli psi. „Vytrhli se nám a zmizeli, co vám budeme povídat,“ stihli říci, ještě než na chodníku zabočili za roh domu.

Stejné noční prázdno, které obecně panuje na chodnících měst Teplicka, je také na silnicích. Jezdí jen taxikáři a šoféři dovážkových služeb. Podle policie se lidé neshlukují. Klid přičítají muži zákona nepřízni počasí a uzavření restaurací. Pro kontrolu nového vládního nařízení, které od středy zakazuje až na výjimky venkovní pohyb osob po 21. hodině, policie žádný metodický pokyn nemá.

Objevují se i vtipálkové. Českobudějovičtí strážníci se zabývali případem mladíka, který se vydal venčit psa – ovšem plyšového. Jak sdělila mluvčí městské policie Věra Školková, podle jeho slov se jednalo o uměleckou recesi a na upozornění mužů zákona se mladík ihned vydal domů.