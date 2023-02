Podle informace z bílinské radnice bude od pátku 3. února do neděle 5. února pro žáky do 15 let, kteří předloží své letošní pololetní vysvědčení s vyznamenáním, vstup do plaveckého bazénu v Bílině na jednu hodinu zdarma. Plavecký bazén a parní kabiny mají během pololetních prázdnin otevřeno každý den od 10:00 do 20:00 hodin.