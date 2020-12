„Dlouhodobé odloučení od rodiny kvůli opatřením v koronavirové pandemii je pro naše klienty velmi náročné na psychiku. Toto je jedna z možností, jak tomu předejít. Není to úplně náš nápad. Inspirovali jsme se jinde v republice, kde podobné kontaktní budky fungují,“ říká ředitelka bystřanského domova Miroslava Barešová.

Návštěvní box je umístěn ve společenské jídelně, která je v této době pro klienty domova v rámci koronavirových opatření mimo provoz. Dřevěná budka s okny z plexiskla stojí hned u bočních dveří vedoucích přímo do zahrady. Návštěva vstupuje zvenku, klienta personál přivede chodbou přímo z pokoje. Židle, kam se dotyční naproti sobě posadí, odděluje plexisklová stěna. Vnitřní prostor lze s trochou představivosti přirovnat třeba k situaci u běžné poštovní přepážky.

Zdroj: Deník / Petr Málek

„Návštěvy jsou možné jednou za dva týdny. Příbuzní klientů si musí u nás na webu nejprve zarezervovat termín. Každá schůzka trvá 15 minut. Denně jich umožňujeme osm,“ popisuje režim vedoucí sociálního úseku Jitka Chlebanová. „Po každém setkání pracovníci domova box desinfikují, aby byl v souladu s hygienickými pravidly připravený pro další návštěvu,“ dodává.

Návštěvní místnost funguje v bystřanském domově týden. Zájem je velký. Všechny listopadové časy návštěv byly beznadějně plné. Některé prosincové termíny lze v rezervačním systému na webových stránkách domova ještě zamluvit.

Podle ředitelky Barešové jsou klienti domova za tuto, byť omezenou možnost setkávání se s blízkými velmi vděčni. „Tato doba, kdy musíme mít omezený vstup do domova, se podepisuje na náladě klientů. Stýská se jim, což na jaře při první vlně tolik nebylo,“ líčí ředitelka.

To, že návštěvy pomáhají, potvrdila situace z pátku dopoledne. Radost v očích byla patrná u starší ženy, kterou přišla navštívit její dcera. „Těším se na setkání, konečně se zase uvidíme z očí do očí,“ říkala klientka, kterou na smluvenou schůzku přivedl do vestibulu personál z pokoje.

Šedě nasvícený termín v rezervačním systému značí obsazenost. Pokud je zelený, lze ještě časy vybírat. Po zarezervování termínu návštěvy systém na udaný e-mail pošle automatické potvrzení rezervace. „Vyhrazujeme si však právo rezervovanou návštěvu ze závažných důvodů zrušit. Třeba proto, že klient je například pozitivní na koronavirus nebo je v karanténě. Informaci o zrušení zasíláme rovněž na objednavatelem zadaný e-mail,“ popsala fungování rezervací ředitelka Domova důchodců v Bystřanech.

V daný termín schůzky se dotyční dostaví do haly domova, kde jim personál změří teplotu a kde si vydezinfikují ruce. Případný balíček pro klienta příbuzní ponechávají na recepci, pak teprve přejdou k návštěvnímu boxu.