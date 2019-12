Vánoční lanovka je v Krupce tradiční akcí. „Každoročně je o svezení velký zájem. Je to zdarma, takže chodí hodně lidí,“ říká starosta Krupky Zdeněk Matouš. Nejinak tomu bude v úterý 24. prosince od 8.30 do 13.00 hodin.

Nadšení otužilci

Zajímavou atrakci mají naplánovanou na tento den ve Bžanech. Ve 13 hodin se sejde parta místních otužilců, aby ponořili své těla do prochladlé vody místního oprámu Karolína. Prý není problém, aby se k nim přidal někdo další. Otužování v tomto zimním období praktikuje i Jiří Štábl z Teplic.

„Připravuji se na to po celý rok. Je to o postupném ochlazování. Zima je pak samozřejmě vrcholem. Scházím se s kamarády na Dlouhém rybníku na Cínovci. Nebo občas na Barboře,“ líčí. Chladná voda je podle něj dobrá na zdravý způsob života. „Zlepšuje to imunitní systém a oběhovou soustavu. Dodává to energii,“ láká do studené vody.

Kdo bude chtít, může se 24. prosince zajít podívat do zrekonstruované Beuronské kaple v budově teplického gymnázia. Přes den tu budou na příchozí čekat skauti, aby návštěvníkům této stavby rozdali betlémské světlo.

„Pokud chcete rozsvítit svůj domov, přineste si s sebou lucerničku či lampičku se hřbitovní svící, se kterou bezpečně zvládnete světlo z Betléma donést až domů,“ uvádí za teplické skauty Gabriela Šťastná.

Míst, kde si zájemci mohou nechat připálit vlastní svíce, bude na Teplicku více. Třeba ve skautském středisku v Jiráskově ulici nebo v kostele sv. Jana Křtitele na Zámeckém náměstí. Anebo mimo Teplice, v Duchcově na náměstí Republiky či v Křemýži v kostele sv. Petra a Pavla.

Večeře pro bezdomovce

Na Štědrý den se mohou těšit i místní bezdomovci. Parta teplických dobrovolníků pro ně chystá malé pohoštění. „Zajdeme za nimi na místa, kde se zdržují a něco jim přineseme. Budeme pro ně mít sekanou a salát,“ naznačuje jeden z dobrovolníků, který chtěl zůstat v anonymitě.

K tradičním akcím na Štědrý den patří půlnoční mše. Třeba v kostele sv. Apolináře v Modlanech ji mají zpestřenou o sólisty z ústeckého divadla. „Podávat se bude svařák, čaj a něco sladkého k zakousnutí,“ láká do malé obce u Teplic místostarosta Petr Hubený.

Nikam by se o Vánocích nejraději nechtěli podívat hasiči. Aby se jim to splnilo, musejí být obezřetní především ti, kteří doma na Štědrý den zapalují svíčky nebo prskavky na stromečku. „Je potřeba dodržovat zásady zacházení s otevřeným ohněm. Především ho nenechávat bez dozoru,“ varuje krajský mluvčí hasičů Lukáš Marvan.