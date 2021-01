Jsou zvyklí hrát pro lidi, letošní rok ale mají vzhledem k vládním opatřením v důsledku covidu-19 smůlu. Plesové kapely neprožívají dobrou sezonu. Tancovačky nejsou na pořadu letošní zimy.

I jedna z nejznámějších teplických kapel má plánovací kalendář prázdný. „Nikdo neví, co bude, takže se nic neplánuje,“ podotýká muž, který v Kolostuji patří ke služebně nejstarším členům. Kapela letos nevystoupí ani na každoroční zábavě v sále restaurace v Ohníči. „To byla jedna z našich tradičních srdcovek. Bohužel celé je to teď takové divoké, nemáme kde hrát,“ smutní Straka.

Chybí peníze z honorářů, takže není možné ani dokupovat aparaturu. Ve hvězdách zatím je i to, zda toto teplické uskupení vůbec přežije do dalších let. „Už několikrát to bylo v kapele na rozpad, ale podařilo se nám to ustát. Nechtěl bych, abychom skončili. Udělám pro to s kolegy Kolostujáky maximum. Doufám, že přežijeme i tuto krizi, kterou si nikdo nemohl naplánovat,“ uvádí kapelník.

Zdroj: Deník / Petr MálekDalší skupinou, která vystupuje na plesových zábavách na Teplicku, je Dlouhej flám. Přibližně třicítka vystoupení během běžné sezony je nyní znát na financích. „Kdybychom s manželem neměli jinou práci, tak ani nevím, co bychom dělali,“ říká zpěvačka Michaela Vinšová.



Dvakrát za víkend během tří měsíců, kdy trvá plesová sezona, se dá pro čtyřčlennou kapelu vydělat na zábavách 100 tisíc korun. Letos ale vesnické hudební skupiny na takový výdělek musí zapomenout. „Není to ale jen o penězích. Chybí atmosféra, na kterou jsme zvyklí. Není obecenstvo, nejsou tanečníci na parketu, prostě ten sociální kontakt se nedá v naší branži ničím nahradit,“ stěžuje si spolumajitelka kapely Dlouhej flám. Podobně jako u teplické kapely Kolostuj i v Dlouhém flámu členové věří, že se situace brzo zlepší, aby se lidé mohli opět bavit, jak jsou zvyklí.