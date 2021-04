Na parkovišti u Obřadní síně Bystřany někdo poničil zábradlí. Oprava není úplně nejlevnější.

Poničené zábradlí u hřbitova v Bystřanech. | Foto: Ivan Vinický

„Inteligentní člověk se chová tak, aby se nemusel omlouvat. Pak jsou ti, co jim to ani nedojde. Mrzí nás to. Místo toho, abychom obec zvelebovali, čerpáme část své iniciativy na odstraňování škod po těch, co nechápou,“ kroutí nad poničeným zábradlím starosta Bystřan Ivan Vinický.