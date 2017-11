Začala topná sezona a hasiči už řeší první požáry komínů. Lidé poceňují revize

Teplicko - Nepodceňujte čištění a revize komínů! Jinak dopadnete jako majitel rodinného domku v Ledvicích, kterému začaly v komínovém tělese v minulých dnech hořet saze.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Hasiči mu dům sice zachránili, ale zadarmo to nebude. Majitele čeká pokuta za neudržovaný komín. Jde o každoroční problém. Na to, že kromě uhlí a dřeva u vás doma hoří také v komíně, vás upozorní hlasité hučení a zápach. Pak nezbývá nic jiného než přivolat hasiče.

POKUTA NENÍ NIJAK VYSOKÁ

„Výjezdy k požárům v komíně jsou v tomto období každý rok. Někteří lidé na předsezonní kontroly vůbec nedbají,“ doplňuje vyšetřovatel teplických hasičů Stanislav Kvasňa.

„Pokud vznikne požár sazí v komíně, tak je jasné, že buď úplně chybí údržba, nebo nebyla správná. Potom ukládáme blokovou pokutu, která je nejčastěji v rozmezí 500 až 1000 korun,“ uvádí krajský mluvčí hasičů Lukáš Marvan.

Komíny se musí nechat zkontrolovat jednou ročně. Revize stojí od pěti set do dvou tisíc korun. Pokud to neuděláte a přijde se na to až ve chvíli, kdy vám kvůli komínu začne doma hořet, zadělali jste si na problém. Pokud máte platnou revizi, a přesto vám v komíně začne hořet, nezbývá nic jiného než zažalovat firmu, která vám revizi provedla.

Požáry komínů už letos plní seznam zásahů hasičů na Teplicku. Jednotky z Teplic zasahovaly v minulých dnech například ve Lhenicích, kde majitelce domu šlehaly z komínu plameny. „Komínové těleso bylo plné sazí, hasiči jej vyčistili. Následně místo předali majitelce,“ popisuje událost Marvan.

NA POSLEDNÍ CHVÍLI

Počty výjezdů se s přicházející zimou budou stupňovat. Podle statistik museli loni hasiči vyjet k pěti desítkám případů požárů v komínu.

Lidé často nechávají povinné kontroly na poslední chvíli. Potvrzuje to také kominík Aleš Fiala. „Návštěvy mám naplánované zhruba na tři týdny dopředu. Nyní v regionu denně zkontroluji osm až deset komínů. Zákazníkům, kteří mě kontaktují například dnes, mohu vyhovět tak za tři týdny,“ popisuje současný stav kominík.

A jak se zachovat, když už zjistíte, že vám hoří v komíně? „Odstranit od komína hořlavé předměty, všechen materiál, který je poblíž, který by mohl hořet. A okamžitě volat na číslo 150. Hasiči přijedou a požár zlikvidují. Do komína zásadně nelijeme vodu, protože by popraskal. Hořící saze strháváme pískem,“ radí mluvčí hasičů Lukáš Marvan.