Pro sto tisíc voličů se úderem 14. hodiny v pátek 2. října otevřely volební místnosti ve 131 okrscích na Teplicku. Odstartovaly volby, ve kterých si vybíráme nové krajské zastupitele. Před čtyřmi lety byla účast zhruba 30 procent. Letošní volby komplikuje situace ohledně šíření viru Covid 19. Ve volebních místnostech proto platí mimořádná hygienická opatření. Vstup je povolený pouze s rouškou přes ústa.

Kvůli koronavirovým opatřením zlomek lidí hlasoval na Teplicku už ve středu. Jediného mobilního stanoviště na parkovišti u fotbalového stadionu v Teplicích, kde mohli volit přes okno v autě lidé v karanténě v teplickém okrese, využilo 24 voličů. V karanténě jich v tu dobu byly v okrese přibližně dvě stovky.

Mezi první páteční voliče patří tradičně Miluška Svobodová. „Odvolím si, nakoupím v marketu a jdu zase domu. Dříve jsme chodili s kamarádkami na kávičku, ale když teď řádí ty nemoci, tak se bojím,“ uvedla.

Do hasičské zbrojnice ve Mstišově, což je část města Dubí, přišel mezi prvními odvolit starosta Petr Pípal. Mohl přijít prakticky v pantoflích, protože jeho dům sousedí přímo se zázemím pro hasiče. Hned za ním přispěchal Josef Kalfus. „Chodím vždycky hned takto na začátku. Mám to už z domova v obálce připravené, jen to tam vhodím,“ říkal. K urně musel ale dvakrát, protože v prvním případě si doma ve spěchu zapomněl roušku.

Zcela poprvé k volbám mohla jít slečna Monika. Do volební místnosti v Teplicích přišla v doprovodu rodičů. „Nedávno jí bylo osmnáct, tak už je veliká a má právo jít hlasovat s námi. Koho bude volit nám ale nechtěla prozradit,“ smál se její tatínek.

Bez zájmu jsou letošní krajské volby mezi odsouzenými v teplické vazební věznici. Podle mluvčího teplického zařízení Michala Kruti nepožádal vedení věznice o tuto možnost ani jeden z 46 oprávněný voličů ve vězení. Volební komise sem tedy na rozdíl od předchozích let s mobilní urnou nepůjde. „Ještě tu je sice možnost, že by si odsouzený nechal voličský průkaz vyřídit přes svého advokáta, ale z praxe minulých let takovou variantu spíše nepředpokládám. Už bychom o tom nejspíše také věděli,“ sdělil mluvčí teplické vazební věznice.

Nejvíc lidí z Teplicka nasadila na svou kandidátku strana ZaRegion. Na seznamu jich tam je 17 z 60. Jsou mezi nimi starostové obcí, lékaři ale třeba také manažeři či hasiči. Naopak ani jednoho zástupce z teplického okresu nemá na své kandidátce Demokratická strana zelených.

S obsazením volebních komisí na Teplicku nebyl problém. Podle Pavly Doksanské z teplického magistrátu se sice několik členů dodatečně odhlásilo z obavy možné nákazy koronavirem, nicméně stranám se podařilo dosadit chybějící místa náhradníky. „Dobrovolné hasiče k případným výpomocem využívat nemusíme,“ podotkla.

Při předešlých krajských volbách v roce 2016 okres Teplice odrážel výsledky v celém kraji. První místo na Teplicku jasně získalo hnutí ANO 2011 s 22,49 %, druhá skončila KSČM 17,61 %, třetí ČSSD 12,56 %. V roce 2012 dominovala na Teplicku KSČM 24,95 %, druhá byla ČSSD 13,27 %, třetí Severočeši 13,14 %.

Volební účast byla před čtyřmi lety 27,79 %. Nejnižší ji měli v obci Újezdeček 23,74 %, málo lidí přišlo k volbám i v Bílině 24,73 % či Zabrušanech 25,72 %. Naopak nejvyšší zájem o volby byl v obci Bořislav 45,48 %. Nadprůměrná volební účast byla i v obci Mikulov 45,09 % či Lukov 41,53 %.

Aktuální volební účast

v Ústeckém kraji k 20. hodině je 12,5 %

Volby probíhají v celém kraji bez větších problémů, volební účast nikde nevybočuje z obvyklých standardů ve srovnání s předchozími krajskými volbami.