Svatba by měla být, jak říká, do roka a do dne. Možná právě opět na festivalu, který se vždy v květnu koná v Proboštově. Jde o hudební akci doplněnou vystoupením historických šermířů a letos také Krampus show.

„Ostatně, kde jinde bych to měl udělat. Kord jako akce je moje dítě, navíc tam byla většina lidí, na kterých mi záleží a které mám rád,“ odpovídá Zwettler na otázku, proč se rozhodl o zásnuby právě na akci, kterou pořádá. Uvažuje zde také o svatbě. Ve hře jsou ale, jak hned podotýká, i jiné možnosti. Třeba při divadle v Kostomlatech, nebo při šermování na hradu Houska.

Krampusáci podpořili v Proboštově benefiční akci ve prospěch Kačenky a Kryštofa

Přestože byla jeho partnerka ceremoniálem překvapená, musela to podle Zwettlera tušit. „V našem věku už se takovéto akce musí samozřejmě plánovat. Takže věděla, že se to stane. Ovšem nevěděla kdy, kde a jak. Jsem rád, že se to povedlo,“ dodává snoubenec.

Akci S kordem pro Jirku v Proboštově založil před lety jako festival. „Pocházím ze staré Krupky, ale už léta bydlím v Teplicích. Jsem ale hrdý, že mě tak nějak adoptovali na akcích právě v Proboštově, kde je spousta skvělých lidí včetně těch ve vedení obce, což nebývá tak často k vidění,“ říká. Celá akce je založená na dobrovolnosti a charitě. „A také ochotě pomáhat. Takže je to docela mazec dát to celé do kupy. Oslovit kapely, domluvit termín a vůbec uspořádat všechno tak, aby to klaplo. Veřejná žádost o ruku byla letos taková třešnička na dortu,“ směje se.