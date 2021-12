Ice Arena u teplické Olympie je od soboty 4. prosince otevřená. Venkovní kluziště bude u obchodního centra k dispozici každý den.

Zahájení bruslení u teplické Olympie. | Foto: Deník/Zdeněk Traxler

Vstup je možný za určitých podmínek: osoby od 18 let výše se musí prokázat dokončeným očkováním nebo dokladem o prodělání nemoci, pro osoby ve věku 12 - 18 let je vstup podmíněn předložením platného PCR testu (ne staršího než 72 hodon od data testu, nikoliv od data jeho vyhodnocení). Děti do 12 let se nemusí před vstupem prokazovat ničím.