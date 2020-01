Kuchyně denně vydávala téměř 300 zdravých obědů, avšak stupňující se problémy s nedostatkem spolehlivého personálu v posledních dvou letech postupně vysávaly majitelce energii, což vygradovalo ukončením provozu.

„I přes velkou nepřízeň posledních měsíců jsme dokázali v poloviční sestavě vydržet důstojně až do konce roku. Zahrada je teď připravená pro nějakého nového zahradníka či zahradnici, kteří ji převezmou, a s mou podporou může fungovat dál,“ vzkázala svým zákazníkům zakladatelka podniku Lucie Beyerová, která byla v roce 2012 oceněna Cenou osobnosti roku Ústeckého kraje.

„Chtěla jsem mít restauraci a ne rekvalifikační středisko, kde učím lidi umýt si ruce před vařením a nekopat do dveří. Ne psychiatrickou léčebnu, kde se snažím udržet atmosféru mezi personálem, který hned od rána na vše nadává,“ naznačila Deníku problémy v zákulisí svého podniku.

Problémy s personálem však byly i jiného druhu. „Nejsem kasičkou pro ty, kteří si potřebují nanosit malou domů, kde z ní pečou na zakázku a prodávají bez živnosti. Chci svou energii a dovednosti uplatnit tam, kde budou k něčemu víc než jen k placení pracovní neschopnosti lidem, kteří prostě nechtějí pracovat,“ zmínila Lucie Beyerová.

Vše podle ní začalo jít z kopce v létě před dvěma lety, kdy měla tragickou nehodu hlavní kuchařka, která byla u začátků Zahrady a měla vše pod palcem. „Musela jsem ze dne na den nastoupit na její místo, čímž šla stranou má dosavadní práce kolem inovací, marketingu a školení personálu,“ přiblížila. „Do toho se ukázalo, že kuchyně je v katastrofálním stavu a někteří z personálu nejsou samostatní. Proto jsem hledala nový, který by mi vyhovoval, ale marně,“ popsala své strasti Beyerová.

Do kuchyně se jí prý hlásili alkoholici, drogově závislí a lidé s exekucemi, kteří chtěli dělat bez smlouvy za 30 tisíc. „Někdy jsem měla pocit, že je to snad skrytá kamera. Se stávajícím věrným personálem jsme zažívali ponižující okamžiky, kdy tito lidé kazili pověst firmy a ještě zneužívali sociální systém. Zákazníci dlouho čekali na jídlo, dostávali nekompletní objednávky a mnohokrát špatně ochucené či nedovařené jídlo. Nestíhala jsem vše kontrolovat. Já byla v pozici provozní, vrchní kuchařky, chybějící pomocné kuchařky, servírky přes obědy a ještě jsem do toho všeho rozvážela nasmlouvané obědy. Takto jsem trávila 17 měsíců 7 dní v týdnu 14 hodin denně,“ vylíčila majitelka kolapsový stav, který prožívala se zbytkem oddaného personálu.

Do toho všeho musela zdražit, což se setkalo s negativní reakcí. I přesto ale kuchyně vydávala denně 280 obědů, pekl se tam zdravý chléb a do kavárny dortíky. Restauraci s 13letou historií však už dál utáhnout nešlo. „Je to velká škoda. Chodila jsem tam ráda na obědy. Věřím, že se najde někdo, kdo to potáhne dál. Třeba se tam rozhodne vrátit současná majitelka, až si od všeho odpočine,“ komentovala konec zákaznice Monika Rovenská.

Přerušení činnosti vyvolalo řadu reakcí i na Facebooku, kde Zahrada denně zveřejňovala nabídku zdravých jídel z aktuálního menu a kde měla početnou skupinu fanoušků. „Zahrada bude Teplicím chybět. Končí jediná restaurace, kde se vždy mohl najíst vegan nebo člověk s nějakou intolerancí v potravinách,“ napsala jedna z diskutujících. Lidé se také snažili majitelku v posledních dnech svými vzkazy povzbudit. Jako třeba Andrea Melenová. „Lucí, byla jsi vždy držák a jsem přesvědčená, že to dobře dopadne,“ uvedla.

Biorestaurace Zahrada je nyní případnému zájemci k dispozici formou franchisy.