Zájemci o uniformu mají šanci. Policie nabírá lidi

Ústecký kraj - V posledních letech ministerstvo vnitra navýšilo tabulková místa počtu policistů v krajích. Ačkoliv policie v Ústeckém kraji také přibírá nové policisty, stále ještě nemá plný stav.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Vraný Jan

„Aktuální početní stav v Ústeckém kraji k 1. listopadu 2017 je 3345 policistů. Do plného stavu nám chybí 52 příslušníků,“ řekla krajská policejní mluvčí Jana Slámová.

V jiných regionech je situace horší, třeba v Karlovarském kraji. Podle tabulek by zde mělo sloužit 1331 policistů. „K úplnému stavu bude začátkem prosince chybět zhruba stovka policistů,“ přiblížil Vilém Šulcek z karlovarských policejních odborů. Proto mají některá místní oddělení problémy se skládáním směn a musí sloužit přesčasy.

Mimo Ústecký kraj slouží minimální počet policistů. V zahraničních misích kvůli nelegální migraci v současnosti působí jen jeden policista z našeho kraje. Severočeští muži zákona pracují i na Pražském hradě, do jehož prostor musí návštěvníci přes bezpečnostní rámy. Denně slouží v okolí sídla prezidenta 39 policistů. Z Ústeckého kraje jich v Praze průběžně slouží pět.

„Bezpečnostní složky státu doporučují pokračovat v kontrolách návštěvníků Hradu,“ podotkl ředitel administrativní sekce Hradu Jan Novák.

HRAD JAKO PEVNOST

Někteří kandidáti na prezidenta by ovšem bezpečnostní opatření omezili a Hrad otevřeli lidem. „Mrzí mě, jaká je Hrad dnes pevnost. Bere mě čert, když před ním vidím ty fronty. To by se mělo okamžitě změnit,“ řekl pro server Novinky.cz kandidát na hlavu státu Jiří Hynek.

Protože policie přibírá chybějící policisty, zájemci mají šanci. „Stále hledáme zájemce. Služba je výhodná především pro ty, kteří žijí v Ústeckém kraji a vnímají práci policisty jako celoživotní poslání,“ uvedla policejní mluvčí Šárka Poláčková.

Zájemci najdou podmínky pro přijetí i kontakty na webu krajského policejního ředitelství. Adepti musí mít řidičský průkaz skupiny B a musí umět plavat.

„Jen menší část zájemců uspěje při fyzických a psychologických testech. Jde o daň za život v naší příliš pohodlné civilizaci,“ uvedl psycholog Josef Kovářík. „Určitým handicapem je, že chybí základní vojenská služba,“ dodal.