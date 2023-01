Nové vedení Krupky má jasnou představu o prioritách, které by měly podpořit další rozvoj města na úpatí Krušných hor. Některé z těchto cílů představil starosta Jan Kuzma ještě před koncem loňského roku v měsíčníku Radnice.

Radnice v Krupce. Ilustrační foto | Foto: Deník/ Z. Traxler

„V oblasti občanské vybavenosti je pro nás prioritou zachování dostupnosti zdravotní péče. Bude nutné zajistit fungování zdravotního střediska a přilákat do Krupky nové lékaře. Budeme dále podporovat vybavenost školských zařízení. Vytvoříme nová pravidla pro přidělování dotací do oblasti kultury a sportu. Bezpečnost ve městě je naší další prioritou. Máme v plánu rozšiřovat městskou zeleň, vysazovat nové stromy, keře a květiny,“ zmínil, co Krupku v dalších měsících čeká.