Jako kluk na hipodromu v Mostě fandil, teď vše řídí a chce zvýšit návštěvnost. Matěj Mareš chodil na ZŠ Edisonova v Teplicích a pak vystudoval teplické gymnázium. Jako dítě začínal u fotbalu v TJ Hvězda Trnovany. Zlom nastal ve dvanácti letech, kdy s kopanou skončil. Zvítězili koně. „Myslím si, že to mám v genech, protože děda vyrůstal na velkém hospodářství kousek od Teplic,“ řekl Mareš. Rodinný statek nezažil, takže první kůň ho zaujal v pěti letech na pouti v jižních Čechách. „Jmenoval se Amor, byl zrzavý a velký,“ zavzpomínal. Jako kluk si ale ještě pár let na pořádný koňský svět počkal.

Vše začalo přestěhováním do Krupky, kde Matěj začal chodit do místního jezdeckého klubu. Tam se naučil veškeré základy, které potřeboval a dodnes z toho těží.

Sbíral ale i jiné zkušenosti

Po maturitě šel do Prahy, kde při studiu Vysoké školy ekonomické začal pracovat v hotelu na recepci. „Poznal jsem různé národnosti, různé kultury, a měl možnost se zdokonalit v cizích jazycích, takže to bylo velmi zajímavé,“ uvedl. V Praze byl několik let, ale stále se vracel do severních Čech, kam ho to táhlo. Věděl, že v Praze nezůstane natrvalo, což se stalo. Nastoupil do závodu americké společnosti Edgewell, která v Nových Modlanech vyrábí jednorázové holicí strojky. Dotáhl to na post výrobního manažera a na starost měl stovky lidí. Poté krátce pracoval v oboru automotive a naposledy v papírně Mondi ve Štětí a i tam se mu líbilo. Jenže láska ke koním byla silnější.

close info Zdroj: Deník/Martin Vokurka zoom_in Ředitel společnosti Hipodrom Most Matěj Mareš.

Od studií se jim věnoval celou dobu, když měl volno. Později sice skončil v jezdeckém klubu, což je u teenagerů běžné, ale dál osedlával soukromé koně. A pak dospěl k rozhodnutí, že by chtěl vlastního koně. Ještě když byl v Praze, tak si koupil vlastní klisnu, a teď už má dvě.

Věděl, do čeho jde

Než vyhrál pracovní konkurz na ředitele hipodromu, dostihový areál už dobře znal. Na hipodrom začal jezdit před patnácti lety, nejprve jako divák a fanoušek koňského sportu. Potom přijížděl jako majitel dostihové klisny, která na hipodromu závodila a dokonce vyhrála jeden dostih. „Takže jsem dění na hipodromu viděl i z jiného úhlu,“ dodal Mareš. Není divu, že když se dozvěděl o konkurzu na ředitele, nemohl odolat. „Zkusil jsem to a jsem moc rád, že to vyšlo. Je pro mě pocta, že tady můžu působit, a je to i obrovská výzva,“ svěřil se.

Jeho prvním cílem je zvednout povědomí o hipodromu a zvýšit návštěvnost. Už posílil propagaci na sociálních sítích a čekají ho další kroky. Pokud totiž přiláká víc lidí, musí zlepšit nabídku vyžití. „Když má i prvoligový fotbal doprovodný program na stadionu, aby lidi přitáhl, tak my nemůžeme zůstat pozadu,“ řekl ředitel. Dostihový den je však dlouhý a děti se při něm mohou nudit, takže i na ně se má víc myslet.

Změny se budou projevovat postupně, víc budou vidět až od příští sezóny. Mareš chce zároveň prezentovat hipodrom jako volnočasový areál, kde lze kromě dostihů také relaxovat nebo si pronajmout prostor pro rodinné či firemní akce. „Ta možnost tady je. Hlavně je tu klid. Nejsme přímo ve městě, takže nikoho nerušíme,“ upozornil.