Petr Málek dnes 09:40

V Krupce shánějí peníze na zajištění statiky chátrajícího hradního objektu Kyšperk, který je jednou ze zastávek na turistické cestě z Komárky do krupské části Unčín. Kvůli havarijnímu stavu části hradeb město zakázalo do odvolání vstup do jinak volně přístupného areálu.