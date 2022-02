„Jsem ráda, že se nám podařilo tuto rekonstrukci rozjet. Je to část naší historie, kterou si tu chceme zachovat. Kdybychom se do opravy nepustili sami, dalších několik let bychom se dívali na ruinu. Po opravě by měl zámek sloužit jako prostor pro různé aktivity,“ uvedla starostka Hrobčic Jana Syslová. Zámek by podle ní mohl posloužit různým podnikatelům a spolkům k pronájmu. Mohla by zde vzniknout restaurace se sálem nebo obchod se smíšeným zbožím, třeba i kanceláře a řemeslné dílny.