/FOTO/ Na teplickém zámku měli o víkendu dílnu velikonočních dekorací. Konala se v sobotu 1. dubna a těšila zájmu veřejnosti.

Velikonoční dílna na zámku v Teplicích. | Foto: Deník/Zdeněk Traxler

Účastníci velikonoční dílny se mohli také podívat do nově zrekonstruované místnosti, takzvané Johany, na teplickém zámku, kde koncem 60. let 20. století fungovala známá teplická kavárna. Její název připomínal tvrz, vzniklou z ruin kláštera královny Judity, která v 15. století patřila české královně Johaně z Rožmitálu. Restaurace byla na počátku 70. let minulého století zrušena a prostor dlouhodobě využíván jako skladiště a depozitář.