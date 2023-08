Lidé v Teplicích prostřednictvím facebookové skupiny Teplice nyní řeší zápach, který se jim line v posledních dnech okny do bytů ve městě. Radnice to prý řeší. Obdobně už před několika týdny v jiném případu reagovalo na podněty lidí o jiném nepříjemném pachu v oblasti Krupky místní vedení města.

ZÁKON JIM NEPOMŮŽE. Lidé v Česku mají kvůli zápachu často smůlu. Legislativní normy, které by řešily situaci, kdy jsou obyvatelé obtěžováni zápachem, u nás neexistují. Ilustrační foto | Foto: ČTK/Radek Petrášek

"Smrdí to. Hlavně v noci. Něco s tím udělejte!" Stěžují si nyní lidé v Teplicích na nepříjemné aroma. Na podněty od lidí reagovalo aktuálně vedení města Teplice. "Od pondělí dostáváme podněty od obyvatel města na zápach, především v nočních hodinách. Kolegové z úřadu se věcí už zabývají, oslovili teplickou hygienu a zejména příslušný odbor na krajském úřadě a inpekci životního prostředí," uvedl k tomu primátor Jiří Štábl. Zatím se neví, co to je.

Případ v Teplicích sledujeme.

Podobný problém, ale se zcela odlišným pachem (jak se říká, z jiného soudku než v Teplicích), řešili už před několika týdny v Krupce. Tam bylo jasno. V Krupce šlo o hnojivo na polích a radnice to řešila přímo s dotčenou firmou. V těchto dnech se informace objevila na stránkách města. Dost ale nešťastně v době, kdy se řeší jiný případ v Teplicích a lidé by to mohli spojovat. Jak ale ve středu 16. srpna večer Deníku řekl mluvčí města Pavel Přibyl, nelze tyto dva případy spojovat.

O co šlo v Krupce…

Lidé si tam před časem stěžovali na zápach z polí.

"Město Krupka vstoupilo do jednání se společností, která stojí za vývozem a aplikací digestátu v katastru města a jeho okolí. Vedení radnice se snaží najít cesty k tomu, aby silný zápach z tohoto hnojiva, které vzniká anaerobní fermentací při výrobě bioplynu, obtěžoval občany Krupky co možná nejméně. Je ovšem potřeba říci, že hnojení tímto přípravkem je zcela legální," uvádí článek zveřejněný ve středu 16. srpna na webu města Krupka.

„Situaci ohledně aplikace digestátu pozorně monitorujeme a v rámci jednání s vedením společnosti bychom rádi docílili několika změn. Jednou z nich by mohlo být například včasné informování občanů o plánované aplikaci této látky na území i v okolí našeho města, jak tomu bylo před časem,“ zmínila v odkazované zprávě místostarostka Miloslava Bačová.

Píše se tam ale také, že podle jednatele společnosti Petra Síleše lze vývoz a aplikaci digestátu provádět v období od února do listopadu a hnojivo se neaplikuje blíže než 100 metrů od nejbližší zástavby. Hnojení zároveň závisí na počasí a na agronomických podmínkách. Protože bylo letošní jaro velmi deštivé, nebylo možné začít s hnojením dříve."

