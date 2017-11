Západní nádraží čekají výluky, do Teplic v noci nepojedou vlaky, jen autobusy

Ústí nad Labem – Železniční stanici Ústí nad Labem západ čeká výluka od 10. do 14. a od 29. do 30. listopadu vždy od 23.25 do 4.25 hodin.

Nádraží Ústí nad Labem - západ.Foto: DENÍK/Roman Nešetřil

Z důvodu této výluky nahradí ČD, a.s. v pracovní dny 3 vlaky (6848, 6849, 1686) a o víkendech 4 vlaky (6848, 6849, 1686, 6842) v úseku Ústí nad Labem hl.n. až Teplice v Čechách a opačně náhradní autobusovou dopravou.

Autor: Redakce