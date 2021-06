Policistům vyjádřil podporu také ministr vnitra Jan Hamáček, naopak Rada Evropy žádá rychlé a důkladné prošetření celé události.

Policisté v sobotu 18. června odpoledne zasahovali v Teplicích kvůli potyčce a výtržnostem dvou mužů. Použili donucovací prostředky, jeden z mužů poté zemřel. Podle pitvy bylo však důvodem předávkování drogami, nikoli policejní zákrok. Pitva ukázala na vysoké množství amfetaminu, se kterým si neporadily ledviny, játra a srdce mrtvého. Kolaps podle soudního lékaře odpovídal reakci na předávkování.

„Zasahující policisté mají mou plnou podporu. Pokud někdo pod vlivem návykových látek porušuje zákon, musí počítat s tím, že policie zasáhne. Hlavně díky práci policistů a policistek jsme v první desítce nejbezpečnějších zemí světa,“ vzkázal do Teplic ministr vnitra Jan Hamáček.

Deník chtěl hovořit se zasahujícími policisty a znát podrobnosti o jejich zdravotním i psychickém stavu, ale vedení policie to neumožnilo. „Jsou ve službě a nebudou poskytovat žádné rozhovory,“ odpověděl na dotazy Deníku policejní mluvčí Daniel Vítek.

Některá média připodobnila teplický případ ke kauze George Floyda, který zemřel po podobném zákroku v americkém Minneapolis. Mnozí aktivisté pak zdůrazňují údajnou policejní brutalitu směrem k Romům. K bezodkladnému prošetření události vyzvala Rada Evropy, případem se podle serveru Romea.cz začne zabývat i zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková.

„Po zhlédnutí videa z teplického zákroku a po přečtení všech dostupných informací jsem se rozhodla využít své kompetence a své působnosti, kterou mám na základě zákona o veřejném ochránci práv v oblasti Policie České republiky, a rozhodla jsem se, že zahájím šetření z vlastní iniciativy. Šetření bude zaměřeno na přiměřenost použití donucovacích prostředků při teplickém zákroku,“ uvedla Šimůnková pro portál.

Deník přes prostředníka oslovil i sestru mrtvého muže, která žije v Bílině. Svého bratra vnímá jinak, než jak ho novináři i policie vyobrazují, tedy jako narkomana a agresivního jedince. Nepopírá, že měl za sebou trestní minulost, ale v posledním období se prý uklidnil a choval se podle ní normálně.

Na výpověď sestry mrtvého muže poukázal server a2larm.cz, jehož redaktoři s ženou hovořili bezprostředně po návratu z výslechu u policie. „Ptali se mě tam, jestli byl agresivní, jestli s ním byly problémy. Oni to chtějí hodit na něj, že je to jeho vina, že zemřel,“ zmiňovala.

Na postup policie chce podat trestní oznámení. Potvrdil to romský aktivista Jozef Miker, který ženu v Bílině kontaktoval. Když ho redaktoři Deníku oslovili, zda by mohl zprostředkovat rozhovor s dotyčnou, požádal o čas do soboty, kdy se má konat v Teplicích náboženské shromáždění k uctění památky mrtvého. Ve středu se v Praze konala demonstrace proti „policejní brutalitě“, organizovala ji skupina Autonomní akce.