Výstava v kostele sv. Jana Křtitele má název Zase půjdem spolu do betléma. Pro krupskou výtvarnici a keramičku Alenu Marii Kartákovou je to v pořadí už 26. vánoční výstava, které pořádá na Zámeckém náměstí v Teplicích.

Zase půjdem spolu do betléma, v Teplicích vystavuje Alena Kartáková | Foto: Deník/Zdeněk Traxler

Výtvarnice, které největší radost dělá, když svojí tvorbou někoho potěší, připravila výstavu, která návštěvníky okamžitě naladí na tu správnou pohodovou adventní notu.

Její figurky vyvolávají úsměv a dobrou náladu. Mezi koledníky, anděly, kapříky a ovečkami rázem zapomenete na spěch a starosti všedního dne. Tři králové v různých podobách, zvonky, svícny a muzikanti nebo kapři Vojta a Ferda, kteří hrají na zamrzlém rybníku hokej o vánoční jablíčko.

Je zřejmé, že práce s porcelánovou hmotou, vymýšlení a tvorba nových věcí paní Alenu stále baví. Ráda také kombinuje materiály a keramiku spojuje se sklem nebo se dřevem. Na výstavě rozhodně nepřehlédnete pohyblivý mechanický betlém, který je lepený a udělaný celý z překližky. Jeho autorem je Luboš Srstka z Prahy a instalace a barevné zpracování jsou dílem Aleny Marie Kartákové.

Zdroj: Deník/Zdeněk Traxler

Výtvarnice má pořád energie a elánu na rozdávání. Důkazem je její velký úspěch, kterého letos dosáhla. Na VI. ročníku mezinárodní soutěžní výstavy betlémů Nožík Tomáše Krýzy v Jindřichově Hradci svým dílem nadchla porotu a získala vítězný zlatý nožík. Konkurence byla obrovská. Odborná porota vybírala z více než osmi desítek betlémů šedesáti tvůrců z České republiky, Slovenska, Rakouska a Itálie. Betlémy jsou z nejrůznějších materiálů od dřeva, papíru a keramiky až k železu, sklu, přírodním materiálům nebo vosku. K vidění bylo i několik betlémů mechanických.

V průběhu své umělecké tvorby vytvořila Alena Marie Kartáková společně se svým manželem, výtvarníkem a sochařem Pavlem Kartákem celou řadu betlémů. Veliký porcelánový betlém býval součástí jejich výstav jedenáct let a každý rok do něj přibyla nějaká nová postavička. K šesti desítkám figur, z nichž každá má své jméno, patří i dvacet zvířecích jako ovečky, pes nebo kočka.

K zajímavým betlémům patří například i vánočkový betlém, houpací betlém, cestovní betlém, betlém v lucerně nebo porcelánový džbán-betlém, který má ve svých sbírkách Regionální muzeum v Teplicích. Bronzové ocenění si Alena Kartáková odvezla z mezinárodní soutěže tvůrců betlémů za svůj stoličkový betlém.Výstava potrvá do 26. prosince. Na oratoři kostela sv. Jana Křtitele v Teplicích si ji můžete prohlédnout od úterý do pátku v době od 13 do 17 hodin, v neděli od 13 do 18 hodin.

Vánoční poutákZdroj: Redakce