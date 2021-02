V zastupitelstvu nahradí Michala Kasala, který po kontroverzní akci v teplickém Hotelu Prince de Ligne, jejíž se zúčastnil jako host, rezignoval a z pozice zastupitele reprezentujícího občany města odešel.

Jako prvního Kasalova náhradníka z volební strany Pro Zdraví a Sport TEPLICE určil výsledek komunálních voleb z roku 2018 Františka Šustu, který ale uvolněný mandát zastupitele teď nepřijal. Dalšímu v pořadí Jaroslavu Vackovi zaniklo postavení náhradníka vzhledem ke změně trvalého bydliště mimo Teplice.

Mgr. Zdeněk Potomský, MBA se přistěhoval do Teplic v roce 2007 a od té doby jsou pro něj domovem. Má tady rodinu, přátelé a nejen pracovní zázemí. Jak sám říká, nikdy by ho nenapadlo, že vstoupí do politiky. Ale časy se mění. Do komunálních voleb šel s tím, že chce ovlivnit to, jakým způsobem se Teplice vyvíjí.

„Byl jsem vždy zvyklý ovlivňovat věci okolo sebe a nějakým způsobem to korigovat. Mám zásadu, že když něco řeknu, tak to splním. Očekávat ode mne můžete stejné pracovní nasazení, které odevzdávám ve své práci,“ říkal ve své prezentaci před volbami v roce 2019. Na otázku co by chtěl změnit, odpověděl, že udělat Teplice čistějším a bezpečnějším městem. Aktuální vyjádření Deník přímo na zastupitelstvu nezískal, protože nový zastupitel nemohl být přítomen kvůli karanténě.



Zdeněk Potomský působí v soukromé sektoru. V roce 2001 s partnerem založil malou firmu na čištění kanalizací a likvidaci odpadu. Vybudoval z toho velkou firmu, zaměstnává tisíce lidí.