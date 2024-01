Kromě MHD je v Teplicích od Nového roku zdarma dočasně také parkování.

Parkování v Teplicích. | Foto: Deník/Petr Málek

Zavedení nového systému parkování v lázeňských Teplicích se posouvá na květen. Zatím se od Nového roku v centru Teplic parkuje bezplatně. Automaty zmizely. Firma, které parkovné do konce roku vybírala, v Teplicích skončila.

Po opětovném zavedení placeného parkování, respektive, až Teplice vyberou novou firmu, která to následně začne opět vybírat, se počet placených míst rozroste z dosavadních 500 na 2000. Placená zóna se přímo s centra města rozšíří více do okrajových ulic. Třeba do Lipové ulice nebo Mlýnské.