Smrtelnou ránu znamenají pro řadu nočních podniků na Teplicku současná opatření v souvislosti s druhou vlnou kovidového onemocnění. Někteří provozovatelé těchto zařízení si ani nestihli zahojit rány z jara a nyní přicházejí další restrikce.

Klubovou činnost teď například přerušil Petr Samek, kterému se podařilo po letech úspěšně rozjet v Teplicích Knak. Na jednu z posledních akcí mu do bývalého kina v Řetenicích přišly dvě desítky lidí. „Ta opatření jsou značně omezující. Kdo by se chtěl bavit, tancovat či poslouchat koncert na parketu v rouškách? To raději lidi zůstanou doma. Jenže mně se nevyplatí otevřít, platit personál a hradit další náklady s provozem spojené,“ řekl s tím, že pro některé už nasmlouvané koncerty teď hledá náhradní venkovní řešení. Kupříkladu J.A.R. nejspíše přesune na Doubravku nebo na parkoviště u restaurace U Rajčete.

Kvůli plošným protikovidovým opatřením se nevyplatí mít otevřený noční zábavní klub ani Šárce Bártové, která provozuje v teplické ulici 28. října Flashback oldies music club a bar.

„Zavřela jsem zatím na 14 dnů, pak se uvidí, co bude. Je nám to líto vzhledem k našim návštěvníkům, ale noční podnik se nedá za současných podmínek daných ministerstvem zdravotnictví provozovat,“ sdělila. V to, že by se situace za dva týdny změnila, příliš nevěří. „Vymýšlím proto, jak to celé dělat dál. Teď to beru tak, že mám neplánovanou dovolenou,“ podotkla žena, pro kterou je takovýto podnik srdeční záležitostí.

Smůlu měli v pátek 25. září večer ti, kteří chtěli zavzpomínat na vyhlášenou teplickou diskotéku Aura. Právě v tomto stylu se chystali rozjet zábavu v Becher's baru v útrobách Krušnohorském Maskaronu v Teplicích tehdejší provozovatelé klubu s diskžokejem Františkem Rennerem.

„Bohužel jsme byli kvůli novým opatřením vlády nuceni páteční akci zrušit. Vymýšleli jsme různé varianty a alternativy, ale nakonec jsme se shodli, že akci nechceme udělat polovičatě. Pořádat akci, ze které budete ve 22 hodin vyhazovat lidi, nemá smysl. Doufáme, že tu opatření nebudou navěky, a hned jak to půjde, najdeme náhradní termín,“ vzkázal na stránkách podniku za organizátory Martin Prokeš.

Poslední akci před uzavřením naplánoval na sobotu 26. září teplický klub Luna. „Před nucenou pauzou. Po tomto víkendu uzavíráme bohužel na neurčito brány. Budeme se ale těšit, až nám bude dovoleno znovu naplno otevřít. Doufejme, že to bude brzy,“ napsal klub svým příznivcům na facebookových stránkách.

Omezení provozní doby, tedy zákaz fungování podniků po 22. hodině, je výrazným podzimním plošným opatřením, které zasáhne řadu provozovatelů služeb v zábavním průmyslu. Dosud platilo nařízení o povinném nošení roušek v uzavřených prostorách. Zavřít dvě hodiny před půlnocí musejí hospody. Řada restaurací přitom otevírá až v odpoledních hodinách a večerní čas je pro ně nejvíce atraktivní. „A to vůbec netuším, jak to bude s vánočními večírky. V minulých letech jsem měl v tuto dobu kalendář už prakticky plný. Letos se lidé ptají, jak to bude, a já jim nemám ani co říci,“ komentoval současný stav Luboš Jaček, který má několik hostinských zařízení.