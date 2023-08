Osm let za mřížemi ve věznici s ostrahou a ústavní léčbu. Takový rozsudek si vyslechl Lukáš Seiml, který ubodal v neděli 20. listopadu ve Bžanech na Teplicku svou vlastní matku. V pátečním hlavním líčení jej ovšem nesoudili za vraždu, ale za trestný čin opilství. Vyšetřovatelé a znalci totiž zjistili, že zhruba třicetiletý mladý muž svůj hrůzný čin spáchal v psychóze, ve stavu nepříčetnosti, který si navodil požitím metamfetaminů a alkoholu. Mimo to bude muset zaplatit statisícová odškodné pozůstalým, což mu bude vzhledem k jeho majetkovým poměrům trvat celý život.

Hlavní líčení s Lukášem Seimlem, který loni na podzim pod vlivem pervitinu ubodal dvěma noži svou matku. | Foto: Deník/Janni Vorlíček

Onen nedělní podvečer si vzal podle obžaloby ve stavu psychózy v kuchyni z linky menší kuchyňský nůž s černou rukojetí a deseticentimetrovou čepelí. „S tímto přistoupil ke své matce nacházející se v ten okamžik v koupelně bytu, kde jí tímto nožem nejméně dvakrát bodl do oblasti pravého ramene,“ popsal soudnímu senátu v roli žalující strany státní zástupce Vladimír Jan s tím, že během útoku se ale nůž zlomil. Proto se pachatel vrátil zpátky do kuchyně, kde si vzal další, velký kuchyňský nůž s černou rukojetí a širokou, zhruba třiceticentimetrovou čepelí. „Vrátil se zpátky k matce do koupelny a tímto nožem nejméně dvakrát bodnul do oblasti krku. Po tomto útoku matka odešla do obývacího pokoje, kde ji chvíli držel.“

Zraněná a trpící žena se ale svému mučiteli vytrhla a těžce zraněná uprchla ke svým sousedům, kde se definitivně zhroutila. Útočník jí uštědřil celkem čtyři rány. První dvě pronikly jen do svalů a nepoškodily žádné hrudní orgány. Ty další už byly mnohem horší, jedna z nich totiž pronikla kolem páteře a poškodila krční žílu. Sousedka jí poskytla první pomoc a její syn zavolal na místo záchrannou službu a policii. „Resuscitace trvala zhruba čtyřicet minut a byla úspěšná. Poté jsme ji převezli do traumacentra Masarykovy nemocnice. Byl zde lékařský tým a tým záchranné služby,“ přiblížil mluvčí ústecké krajské záchranné služby Prokop Voleník. Vážně poraněná žena zemřela až později v nemocnici.

Obžalovaný Seiml se před soudem k činu přiznal, respektive doznal vinu a později po vyslechnutí se vzdal i práva na odvolání. „Svého činu lituji a chtěl bych se omluvit rodině za to, co jsem udělal,“ pronesl po vyslechnutí obžaloby. Později líčil, jak každý den po práci vypil čtyři až pět PET lahví piva, aby mohl spát. Jeho obhájce Jan Svoboda poté většinou hovořil za něj. Soud už se potom nezabýval dokazováním jeho činu, ale takzvanou mírou újmy a odškodněním pozůstalých příbuzných. Líčení skončilo v pátek krátce po poledni.

„Já se ztotožňuji s návrhem pana státního zástupce,“ uvedl obhájce Svoboda na konci projednávání před vyslechnutím rozsudku v závěrečné řeči souhlas s navrhovaným trestem i nařízeným léčením. „Velkou roli sehrálo i to, že záchranná služba se na místo dostavila s opravdu velkým zpožděním, a to mohlo mít zásadní vliv na ten následek,“ pokračoval.

Proti tomu se později ohradil mluvčí záchranné služby Voleník. „Podle záznamů jsme na místo dorazili do deseti minut společně s policií. Je možné, že mladík, který nám volal, ve zmatku volal například policisty a teprve poté nám,“ dodal.

V čem tedy podle rozsudku, který vynesl předseda soudního senátu Roman Felzmann, spočívala vina? V užití metamfetaminu a neužívání předepsaných léků. Přesto, že dobře věděl, co to udělá s jeho psychikou. Že kvůli snížené odolnosti vůči návykovým látkám bude trpět bludy, stihomamem a depresemi. „Čímž si sám způsobil psychotický stav, který mohl stejně jako své chování předvídat,“ odůvodnil v rozsudku soudce s tím, že teprve v následném psychotickém stavu spáchal svůj čin. Tedy vraždu, za níž by byl jinak za opačných okolností souzen a hrozil by mu trest nikoli od tří do deseti let jako v tomto případě, ale od deseti let výše.