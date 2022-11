Zboural ji náklaďák, už je ale v novém. Hrobčice opravily další kus své historie

Obec Hrobčice nechala opravit do původní podoby renesanční bránu ze 16. století, která sloužila jako vjezd do areálu místního zemědělského družstva. To ve statku sídlilo za minulého režimu, teď prostor patří obci a je součástí probíhající revitalizace centra Hrobčic, včetně tvrze a přilehlých objektů.

Renesanční brána ze 16. století v Hrobčicích. | Foto: Obec Hrobčice