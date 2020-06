Prohrou byl Bergman zklamán, ale chce dál pokračovat v komunální politice. A o málo práce se nestrachuje: „V místnostech, kde se teď právě dovolilo, bude v pondělí probíhat maturita. V neděli musím jít do práce vše připravovat,“ říká ředitel teplického gymnázia.

Je vám líto, že vás ve druhém kole porazil Hynek Hanza?

Samozřejmě jsem do toho šel s tím, že chci vyhrát. Nestalo se, je mi to líto, ale v politice to tak chodí, musím to přijmout. Sláva vítězům, čest poraženým. Panu primátorovi blahopřeji. I když se v mnohých věcech neshodneme, chci věřit tomu, že bude dobře reprezentovat náš okres v Senátu.

Co hodláte dělat dál?

Především mám své civilní zaměstnání. V místnostech, kde se teď právě dovolilo, bude v pondělí probíhat maturita. V neděli musím jít do práce vše připravovat. A pokud jde o politiku, nehážu flintu do žita v té komunální. Se současným panem primátorem se budu dál střetávat na teplické radnici, kde jsem opoziční zastupitel.

Kolik peněz spolkla vaše kampaň?

Na první kolo šlo něco přes půl milionu. Prodražilo se to, billboardy se platily už v březnu, pak to šlo kvůli odkladu voleb vniveč a muselo se to platit znovu. Na druhé kolo padlo něco přes 200 tisíc. Měl jsem velký volební tým, který mi v kampani pomáhal, mezi 70 a stovkou lidí, kteří přispěli úsilím, časem nebo penězi. Za ně mě ta prohra také mrzí.

Účast byla velmi nízká. Překvapilo vás to?

Ne, dalo se to čekat. Tyto volby jsou úplně izolované. Pokud by byly spojeny s komunálními nebo celostátními volbami, lidé by přišli ve větším množství. Ale mnoho lidí nepřikládá Senátu příliš velkou váhu, tak je celkem pochopitelné, že pak ani nejdou k volbám.