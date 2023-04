Zdražování dopadlo na téměř všechna odvětví. Vzrostly ceny potravin i energií a hlouběji do peněženek sahají také majitelé domácích mazlíčků. Náklady na krmiva, pamlsky, hračky i další chovatelské potřeby jim za poslední rok narostly o desítky procent. Řada lidí se proto snaží ušetřit a kupuje levnější varianty krmiv nebo méně pamlsků. Rostou také prodeje přes internet.

Obchody, lidově zvané zverimex, nabízejí opravdu širokou škálu krmiv a potřeb pro zvířata. | Foto: Deník/Jana Martinková

S draze vykoupenou zvířecí láskou se potýká také Michal Jirsa z Teplic. V rodině mají psa, kočku a čtyři morčata. "Kupodivu nejnákladnější jsou právě morčata, potřebují totiž čerstvou zeleninu. A třeba ledový salát, který dnes stojí 50 korun, by schroupala za den. K tomu mrkev, celer… To bychom se nedoplatili, takže mrkvičku sice mají denně, ale salát jim dopřeji jednou za čas. Základem jejich stravy je tak v zimě seno, které máme naštěstí nasušené z loňska,“ popsal Jirsa, který se už nemůže dočkat jara, mimo jiné i z finančních důvodů.

„Jakmile vyraší tráva a pampelišky, pomažou morčata na zahradu,“ těší se. Pes jej prý přijde na zhruba tisícovku měsíčně. A to přesto, že mu kupuje prémiové granule. „Mezi stejným typem krmiva v různých e-shopech může být rozdíl i několik stovek korun. Takže každý měsíc zjišťuji, kde mě to vyjde i s dopravou nejlevněji,“ poradil. Svému psovi tu a tam dopřeje pořádnou kost od řezníka. „Ta stojí pár drobných,“ zmínil.

A další „psí“ výdaje? V dubnu se chystají na stříhání. „Loni stálo asi 1600 korun. Tak uvidíme, jestli paní nezdražila. Ale sami to nezvládneme a našemu huňáči je vedro, jakmile je 10 nad nulou,“ krčí rameny.

Do rodiny na podzim přibyla kočička. V jejím případě jsou prý náklady na krmení minimální. „Docela kvalitní granule se dají sehnat do dvou stovek, ale upřímně nevím, jak dlouho jí vydrží. To současné balení máme nějak dlouho. Jestli ona nechodí na granule psovi…“ usmívá se.

Krmení a péče o zvířata jsou každopádně výraznou položkou v rodinném rozpočtu Jirsových. „Je to tak, šetřit musíme. Ale je to radost, děti tu havěť milují a pes je můj parťák pro sport. Prostě to nějak dáme,“ dodal Jirsa.

Podobně jako Jirsovi mají doma psa a morčata také manželé Petr a Andrejka. Rodinný výdajový rozpočet zvířectvo v domácnosti zatěžuje přibližně tisícovkou měsíčně. „Ale jsou součástí rodiny, tak jim dopřáváme,“ uvedl majitel fenky Lady a dvou morčat Kukyho a Rikyho.

Češi jsou národem pejskařů. V našich domácnostech podle průzkumů žije více než 2 miliony psů. U koček je to přibližně 1,5 milionu. Mezi další oblíbená zvířata patří rybičky, papoušci a malí hlodavci, jejich počty se pohybují v řádu desetitisíců.

Současná „drahá“ doba může od pořízení nějakého domácího mazlíka odradit. Přesto se nedá říci, že by na nich lidé šetřili. Ceny přitom za poslední tři roky hodně vyskočily. Lidé si ale hodně vybírají, co svému zvířátku domu pořídí za krmivo. Shoduje se na tom velká část chovatelů, ale i prodejci ve zverimexech. Potvrdila to také Lenka Kotková, která pracuje v zoo prodejně. Řekla, že lidé si skutečně raději utrhnou od úst, než by na svých chlupatých kamarádech šetřili. „Ceny na krmivech vzrostly různě, ale dá se to zprůměrovat na takových dvacet procent. Lidi kupují stejné zboží, jako před covidem a válkou na Ukrajině. Spíš ale nekupují taková ta masíčka a kostky, prostě pamlsky. Na těch šetří,“ zmínila.

Oslovený personál prodejen s chovatelskými potřebami napříč Ústeckým krajem se shoduje, že zdražování jejich zboží přišlo ruku v ruce s vyššími cenami potravin. Do nich se prý odráží hlavně zdražování energií a dalších komodit. Spolu s tím se mění i chování zákazníků.