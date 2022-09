Ne všude to ale berou s veselou náladou. Lidé obecně mají obavy z vysokých výdajů za energie a přemýšlejí, jak šetřit. Na to se budou muset připravit nejen domácnosti nebo firmy, ale také města a kraje. Řada z nich se snaží energiemi neplýtvat už nyní. Například v Teplicích už v minulosti udělali řadu kroků, které úsporu přinášejí. Fotovoltaické panely fungují na budově teplického magistrátu, zateplené jsou všechny městské budovy. Nově má město energetického manažera, který má pomoci s výhodným nákupem energií a zároveň s hledáním úspor. „Úspory samozřejmě dlouhodobě hledáme, ale žádná mimořádná opatření nyní zatím neplánujeme,“ odpověděl mluvčí města Robin Röhrich na otázku, zda se v Teplicích plánuje například omezení veřejného osvětlení jako v jiných městech. Stejně tak sváteční adventní výzdoba zůstane v Teplicích ve stejném rozsahu, na jaký jsou obyvatelé lázeňského města zvyklí.

Jídelny se stále vyplatí

Rodiny s dětmi vnímají růst cen i v dalších oblastech. Zdražování pocítila rodinná kasa třeba na školních obědech. Jídelny už zvýšily ceny zhruba o deset procent. Stále se ale platí za obědy v jídelnách o poznání méně, než by stálo stravování doma, navíc to je pro rodiče bez práce. „Platíme teď za obědy 35 korun. Sice zdražili, ale jsem raději, když jde dcera tam, než abych musela každý den vymýšlet, co uvařit. Prázdniny stačily,“ uvedla maminka jedné ze žákyň ze ZŠ Nové lázně v Teplicích.

Podle expertů zdražování školních obědů přinese navýšení počtu rodin, jež si je nebude moci dovolit. Upozorňují proto na různé charitativní projekty, které dětem z chudých rodin obědy platí. Jde například o Nadaci Women for Women, obdobné programy nabízejí také některá města nebo ministerstvo školství.

Pořídili nové stroje, fitness ve Fontáně je na nárůst cen energií připravený

Rostoucí ceny energií ovlivňují ceny kroužků a zasahují do dětských sportů. Provozovatelé se s tím musejí vyrovnávat. „Ceny ledu se zvýšily, ale zatím ne razantně. Jinde to bylo daleko horší. My doufáme, že domluva, jaká je teď s městem, bude platit po celou sezonu. Pokud by došlo k dalšímu zdražení, museli bychom navýšit členské příspěvky,“ zmínil v této souvislosti v rozhovoru pro Deník šéftrenér klubu HC Teplice Huskies Martin Cimrman.

Zdražit nebo ne?

Se zvyšujícími se cenami energií bojují menší soukromá muzea v Ústeckém kraji. Stávající vstupné zvedat ale zatím nechtějí. Obávají se totiž, že by si tím odradila návštěvníky. Mezi takové expozice, které jsou na elektřině závislé, patří hornické štoly v Mikulově. „Pomocí elektrické energie štoly odvodňujeme,“ popsal provozovatel Pavel Chaloupka, k čemu využívají elektřinu. Ta je pro zachování chodeb nezbytná. Pavel Chaloupka zároveň upozornil, že vysoká cena energie může dokonce vést až k uzavření celého díla. „Nikdo neví, co bude dál. Voda bude stále přitékat, musí se proto neustále odčerpávat. Musí se rovněž svítit a větrat,“ poznamenal už před časem. Vstupné provozovatel nikterak zvedat nechce. Obává se totiž, že by potom štoly zůstaly bez zákazníků.

Předvídat zimní sezonu z hlediska výdajů za energie nemohou na teplickém Bouřňáku. Jednatel zimního střediska Jaroslav Andres uvedl, že elektřinu nakupují průběžně na dostupné burze, žádné stropové ceny nemají. „V tuto chvíli nejsem schopen ani říct, za kolik ji nakoupíme v zimní sezoně,“ řekl. Provozovat sjezdovky ale samozřejmě chce.