„Bohužel, budeme muset zdražovat. Dopad to na nás má velký. Zdražení chystáme v příštích dnech, zatím počítáme, o kolik to bude,“ popsala spolumajitelka Pekařství PeDu z Dubí Petra Müllerová. Firma kromě pekařství provozuje také pojízdnou prodejnu, prodává své zboží i na farmářských trzích. „Kvůli zvýšení cen pohonných hmot jdou nahoru všechny suroviny. Zdražuje všechno, energie, mzdy, suroviny a teď navíc skokově i pohonné hmoty. Mrzí nás to, ale už prostě musíme naše ceny navýšit,“ vysvětlila Müllerová.

Zdražování hlásí podnikatelé v Ústeckém kraji z mnoha oborů. „Je to pro nás extrémně velká zátěž. Některé zemědělce to může i položit,“ myslí si Leo Šťastný z Farmy Šťastný v Radíčevsi na Žatecku. Ta se zabývá pěstováním ovoce, zeleniny, brambor, cibule, ale také chovem hospodářských zvířat. Dražší prý budou postřiky, výraznou položkou bude také nafta do strojů a traktorů, které obhospodařují pole. „Nárůst nákladů odhaduji teď tak o sto procent. Energie, nafta, vše letí strašně nahoru. Zdražení se prostě nevyhneme,“ dodal Šťastný.

Ceny benzínu a nafty letí v kraji strmě vzhůru. Překročily hranici 40 korun

Zatímco v pátek minulý týden se ještě na několika čerpacích stanicích v Ústeckém kraji dal litr nafty či benzínu pořídit těsně pod hranicí 40 korun, ve středu 9. března už byla někde pokořena i magická hranice 50 korun. Ceny jsou na historických maximech. „Je to neuvěřitelné, vždyť to je během pár dní skoro o dvacku. Budu asi muset hodně omezit své jízdy. Výlety budu teď pořádně zvažovat, budu jezdit jen to, co musím,“ uvedl během tankování v Žatci Pavel Pýcha.

Růst cen paliva přináší obrovské problémy podnikatelům v osobní i nákladní dopravě. Zdraží se zájezdy, ale také ceny přepravovaného zboží. „Bude to mít obrovský dopad. Je to hrozné. Budeme muset zdražovat a o dost. Bude to tuhé. Uvidíme, jak to přežijeme. Snad jo, musíme,“ zadoufal Josef Danko z Měcholup na Žatecku, který pět autobusů využívá hlavně na zájezdovou dopravu.

„Poznamenává nás to ohromně. Musíme zdražovat. Nafta letí nahoru, přepravné se ale tolik nezdražuje. Nepočítalo se s tím. Přepravné je smluvně domluvené dlouho dopředu a při současných cenách nafty nám to nepokryje ani náklady, jdeme do mínusu. Jsou to pro nás milionové ztráty,“ uvedl Stanislav Šusta z varnsdorfské firmy Noprosu, která se zabývá kamionovou dopravou.

Army shopy hlásí enormní zájem. Lidé skupují výstroj, střelivo, věci pro přežití

S obřím nárůstem cen pohonných hmot se potýká také veřejná doprava. Tam se ale zatím o zdražování nemluví. „Navýšení jízdného za MHD v Ústí nyní neplánujeme. Budeme se ale snažit jednat s městem, které je naším zřizovatelem, o uhrazení zvýšených nákladů na pohonné hmoty,“ uvedla mluvčí Dopravního podniku města Ústí nad Labem Jana Dvořáková.

V Mostě zdražovala MHD začátkem roku. „Jízdné se zvyšovalo nedávno, o tom zatím určitě neuvažujeme. Růst cen nafty nás ale samozřejmě zatěžuje. Pokud to bude trvat delší dobu, museli bychom pravděpodobně začít jednat o zvýšení kompenzací od měst,“ řekl mluvčí Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Jiří Holý.

Podle expertů nafta jen za poslední měsíc zdražila v průměru o 12 korun za litr a její cena dál stoupá. Trápí to také majitele autobusů, které zajišťují dopravní obslužnost v regionu. Ani „krajské“ autobusy ale zatím zdražovat nechystají, prozatím se o tom nejednalo. „S tímto nikdo nepočítal. Do rozpočtů jsme dávali ceny kolem 26 korun, nyní jsou mnohem vyšší. Předložili jsme zřizovateli, tedy Ústeckému kraji, zvýšení nákladů a budeme žádat o zvýšení kompenzací. Uvidíme, jak zareaguje zřizovatel. Samozřejmě bychom zvýšení kompenzací přivítali,“ uvedl pro Deník Milan Šlejtr, ředitel Dopravní společnosti Ústeckého kraje, která zajišťuje linkovou dopravu ve velké části regionu. Hejtmanství prozatím o navýšení kompenzací nejednalo.

Cesta vlakem jinak. Jízdy natočili z kabiny mašinfíry i od podvozku, videa frčí

Experti předpokládají, že ceny pohonných hmot budou pravděpodobně dál růst. Může za to napětí způsobené ruskou invazí na Ukrajinu, obavy z dalších kroků ropné velmoci, posilování dolaru na úkor české koruny, obrovská nejistota na trzích. Podle části odborníků ale také stále vysoké marže některých společností provozujících čerpací stanice, které podle nich mohou chtít využít zvýšené poptávky. „Motoristé v ČR musí počítat s tím, že ceny pohonných hmot budou růst i v příštích dnech. Toto už tak rychlé tempo může ještě akcelerovat. A to zejména v tom případě, že Rusko omezí své dodávky ropy do Evropy, případně na ně Západ uvede embargo,“ zmínil ekonom Lukáš Kovanda.

Redaktor Deníku absolvoval ve středu 9. března odpoledne jízdu ze Žatce do Mostu. V Žatci na čerpací stanici KM Prona byl Natural 95 k prodeji za 47,90, nafta za 50,90 korun. O několik set metrů dál, u Benziny, stál benzín také 47,90, diesel ale už 52,30 korun. Nejlevněji bylo na čerpací stanici Tank ONO v Havrani, kde se dal Natural 95 pořídit za 44,90 a diesel za 47,90 korun. Při vjezdu do Mostu byl na čerpací stanici Robin Oil levnější benzín, na stojanu svítila cena 43,90 korun za litr, nafta ale byla už za 50. U firmy Shell byl Natural 95 za 47,90, diesel za 49,90. U čerpací stanice Mol pak řidiči platili 47,90 za benzín a 52,30 za naftu.