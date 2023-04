Zdrogovaný muž „rozbil“ Duchcov, uklidnil se až na záchytce v Teplicích

Co udělají s mladým člověkem drogy, o tom se mohli přesvědčit obyvatelé Duchcova. Báli se výtržníka, který rozbíjel, co mu přišlo do cesty. Lavičku, kanál, značku. K tomu komplikoval dopravu a vše stihl ještě probrat s bronzovou hlavou pana Sochora na podstavci u školy. Když ho naháněli strážníci, snažil se jim utéci.

Záchytná stanice Teplice, ilustrační foto. | Foto: Deník/Petr Málek