Lidé z dobrovolnického spolku Spolu proti samotě z Teplic běžně sbírají životní příběhy seniorů, se kterými se v průběhu roku setkávají v rámci svých aktivit. V současném koronavirovém období, kdy jsou návštěvy u starších lidí nežádoucí, ale mají tepličtí dobrovolníci jinou práci. Pomáhají starším lidem překonat několikatýdenní odříznutí od světa.

Kontaktů mají ve spolku více než dost. Místo vzpomínek na dětství teď ale dobrovolníci den co den řeší se seniory věci všedního dne. „Stesky na pocity osamění, rodinné vztahy a také zdravotní stav,“ říká Petra Cmíralová Dolejšová, která telefonické centrum vede. „S nakontaktovanými seniory si povídá 15 dobrovolníků. S jedním člověkem telefonují 2 krát až 3 krát v týdnu. Navoláno mají už přes 800 hodin,“ naznačuje zájem o jejich služby.

Problémů k řešení po telefonu mají senioři na srdci hodně. „Největším je samota, kterou v tuto dobu tito lidé pociťují víc než kdy jindy. Chybí jim lidský kontakt a mnohdy i zájem okolí. Také se potřebují podělit o to, co jim činí radost,“ líčí Petra Cmíralová Dolejšová, která se profesně živí jako osobní kouč a terapeut.

Častěji volají ženy, ale ani muži nejsou podle dobrovolníků nikterak výrazně pozadu. „Nelze říci, kdo je vstřícnější, vždy záleží na povaze člověka. Ženy vyhledávají zejména kamarádský kontakt, zatímco muži mnohdy volají, aby našli partnerku,“ podotýká s úsměvem dobrovolnice ze Spolu proti samotě.

Za debatami v osamění se skrývá celá řada příběhů. Na plný úvazek si členy teplického spolku "adoptovala" například paní Olina. „Jsme pro ni novou rodinou. O tu svou totiž před lety přišla a na první pohled se zdálo, že zůstala opravdu sama. Její zdravotní stav není rovněž ideální. Nicméně dáma to je úžasná, na všechny trable se dokáže dívat s nadhledem, laskavým humorem a optimismem. Tvrdí, že s námi omládla o 20 let,“ přidává přímo z praxe konkrétní případ Petra Cmíralová Dolejšová.

Lidé z dobrovolnické komunity v první řade naslouchají potřebám, které se hrnou z telefonního sluchátka. Snaží se zjistit, čím by mohli konkrétně pomoci. „Snažíme se vždy najít světlé chvilky. Ptáme se, čím si senioři krátí dlouhou chvíli, zda existuje nějaká rutina, kterou vykonávají nebo třeba co je těší,“ vykresluje svoji práci. „Světlým bodem, na který se senioři těší, je okamžik, až se vše zase vrátí do normálu. Pak naváží další aktivity spolku, jako jsou kulturní akce nebo třeba pikniky, kde budou mít možnost dotyční poznat osobně ty, se kterými si volají.

Pomoci v této těžké době mohou podle Cmíralové Dolejšové svým starším členům rodiny také mladší rodinní příslušníci. „Věnovat jim trochu svého času. Pravidelně se s nimi telefonicky spojit. Zeptat se, jestli je třeba něco zařídit, popovídat si a určit si čas dalšího hovoru. Mnohdy je toto totiž jediná věc, na kterou se naši prarodiče skutečně těší. Až se zase uslyší se svými nejbližšími,“ uzavírá žena, která společně s kolegy v dobrovolnickém centru dělá vše pro to, aby osamocení a doma „uvěznění“ senioři přežili bez psychické újmy současnou těžkou dobu.