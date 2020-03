V úseku totiž jezdilo před sesuvem trati vlakem průměrně 45 lidí v každém spoji. Železničáři proto původní plány na opravy za 800 milionů přehodnotili a přišli s variantou, která bude o téměř polovinu levnější. „Díky souhlasnému stanovisku mohou začít práce na projektové dokumentaci a získání územního rozhodnutí,“ informovala mluvčí Správy železnic Nela Friebová s tím, že investiční akce zahrnuje opravu trati a vybudování nového železničního mostu, který poškozený úsek překlene.

Vypsání výběrového řízení na realizaci stavby plánuje Správa železnic za dva roky. Celkové investiční náklady, se kterými záměr projektu počítá, jsou 463 milionů korun.

Pro zachování trati v celém rozsahu je starostka Bžan Ivana Horčicová. Jedna ze zastávek lokálky je v Hradišti, což je součást obce Bžany. „Mělo by se to určitě opravit. Je to kus místní historie. Navíc lidé od nás směr na Lovosice využívají. Je škoda, že se v případě finanční rozvahy posuzuje celý dlouhý úsek od Řetenic až do Lovosic a ne pouze zasypaná část. To zvyšuje předpokládané náklady na případnou opravu. Pokud by se brala pouze část, kde byl sesuv, pak je to podle mě levnější a už možná zprovozněno,“ míní starostka.

Pro Kamilu Novotnou z Teplic tato trať znamená vzpomínky na dětství. „S babičkou jsem jako dítě tímto vláčkem jezdila z Řetenic do Lovosic. Měla tam kamarádku, tak mě vždy vzala s sebou na výlet. Pamatuji si, jak mi ukazovala po cestě vlakem spousty zajímavých míst. Lovoš, Milešovku, v Radejčíně takový velký statek, kde byly koně a krávy. Ráda bych to i já někdy takto ukázala svým dětem. Z Teplic to byla taková zkratka do Lovosic, než se plahočit přes Ústí,“ uvedla.

To, že mají o zachování trati zájem železničáři, svědčí úklidové a údržbové práce v Teplicích. Podél kolejí v úseku od Řetenic k Bystřanům v těchto dnech vysekávají náletové dřeviny. V loňském roce se opravovaly koleje. Vlak tudy projíždí a pokračuje přes Bystřany, Úpořiny, Hradiště, Žalany, Bořislav a Žim do litoměřického okresu. V Radejčíně se ale pro další směr na Lovosice musí přestupovat kvůli uvedenému sesuvu na náhradní autobusovou dopravu.

Jako krok správným směrem vidí obnovu poškozené trati petiční výbor za obnovu železniční tratě 097 Lovosice – Teplice, který její znovuzprovoznění požadoval už v roce 2015. „Pozdě, ale přece,“ komentoval nové plány na obnovu člen petičního výboru Jan Vondrouš. Otázkou podle něj zůstává samotné datum zahájení prací. Odhaduje, že první cestující po nově opravené trati svezou vlaky až kolem roku 2025.

K poškození trati došlo v noci z 6. na 7. června 2013. Statisíce kubíků zeminy se po vydatných deštích utrhly z kopce Kubačka v blízkosti obce Dobkovičky a sesuv poničil asi 200 metrů železniční trati. Z Lovosic do Radejčína je zavedená náhradní autobusová doprava a osobní vlaky ze směru od teplických Řetenic končí jízdu v Radejčíně. Sesuv zavalil a poškodil i část v té době nedostavěné dálnice D8.