Jaromír Kohlíček byl český politik, člen Komunistické strany Čech a Moravy, v letech 1998 až 2004 poslanec Poslanecké sněmovny PČR, v letech 2004 až 2014 a opět v letech 2016 až 2019 poslanec Evropského parlamentu. „Byli jsme kolegové řadu let. Byl velkým sportovcem, nepil. Pro stranu toho udělal hodně. Bude nám tu chybět,“ reagoval bývalý hejtman a Kohlíčkův dlouholetý kamarád Oldřich Bubeníček.

Jeho srdečním městem byly Teplice, kde žil. Zajímal se o komunální politiku, byl členem místního zastupitelstva. „I když měl na svět odlišný pohled než já, tak jsme spolu dokázali standardně jednat, mluvit, respektovat se. Byl viditelným zastupitelem, který dokázal sdělit svůj názor a postoj na věc. I přes vleklou vážnou nemoc se o dění v Teplicích velmi zajímal a stejně jako ostatní zastupitelé měl zájem o budoucnost a směřování Teplic,“ komentoval smutnou zprávu primátor Teplic Hynek Hanza.

Mezi zastupiteli sedával s velkým bílým hrnkem s červenými puntíky

Zdroj: Petr MálekJaromír Kohlíček patřil v teplickém zastupitelstvu k těm, kteří měli nejvíce připomínek k projednávaným záležitostem. V lavici mezi ostatními zastupiteli ho charakterizoval velký bílý hrnek s červenými puntíky. Zatímco si ostatní dávali při jednání kávu do kelímků, on pil ze svého hrnku čaj na litry. Dokonce si ho občas vozil i na jednání v roli europoslance. Teď už budou oba při jednání zastupitelstva chybět. Už nikdy nepřijde do třetí řady vpravo muž v elegantním černém klobouku, aby ho při každém pozdravení s kolegy zastupiteli rukou nadzdvihl.

Jak bude vypadat stranické rozloučení s výraznou osobností Teplicka, to v pondělí odpoledne ještě tajemnice KSČM Hanousková přesně nevěděla. „Budeme to teprve řešit,“ řekla.

Jaromír Kohlíček se narodil 23. února 1953 v Teplicích. Život bral s humorem. Když například loni zmiňoval své narozeniny, tak tvrdil, že mu právě bylo 22 let, bohužel ale už potřetí. „Všechny moje čtyři děti i vnoučata bydlí tak blízko, že pěšky se i k nejvzdálenějšímu z nich dostanu za tři čtvrtě hodiny,“ byla třeba jeho oblíbená věta, když mluvil o rodině.

Působil v europarlamentu i českém parlamentu

Při vstupu do vysoké politiky měl za sebou dvacet let praxe ve sklárnách a také tři roky v ocelárně. Působení v průmyslovém odvětví bral jako velké plus při práci v Poslanecké sněmovně a v Evropském parlamentu i v zastupitelstvu města Teplic. „To vše dohromady mi přináší spoustu zajímavých témat v oblasti průmyslu, dopravy, zahraničních věcí, školství i v sociální oblasti. S tím jsou spojeny i různé problémy. Při jejich rozboru si vždy vzpomenu na jedno z našich předvolebních hesel: „Máme řešení“. Takže se ho snažím vždy nalézt. A také se mi to daří,“ říkával.

Kohlíček se v říjnových volbách dostal do krajského zastupitelstva za KSČM. V půlce listopadu se omluvil z ustavujícího zasedání, slib měl složit na nadcházejícím zasedání, což už bohužel nestihne. Volné křeslo KSČM po něm v zastupitelstvu obsadí Tomáš Zíka.

Do Evropského parlamentu byl zvolený v roce 2004. Jako europoslanec působil v Bruselu ve výboru pro dopravu a turistiku. Mandát v roce 2009 obhájil. V roce 2014 se do EP nedostal, zasedl v něm o dva roky později jako náhradník po úmrtí Miloslava Ransdorfa (KSČM).

Jaromír Kohlíček bude mít pohřeb v pátek 11. prosince v 11. hodin v Obřadní síni v Bystřanech.